人民网布鲁塞尔9月22日电 （记者张朋辉）9月22日，在联合国人权理事会第四十八届会议期间，中国、俄罗斯、委内瑞拉、伊朗、白俄罗斯、古巴、叙利亚、津巴布韦、尼加拉瓜、玻利维亚十国常驻团在日内瓦共同举办“单边强制措施对实现发展权的负面影响”视频边会，讨论美国等西方国家单边强制措施严重侵犯人权问题，敦促美国等立即取消单边强制措施。各国常驻团官员、人权理事会单边强制措施问题特别报告员、非政府组织代表和媒体记者等80余人出席。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使表示，单边强制措施本质上是霸权行径和强权政治。美国等西方国家罔顾新冠肺炎疫情，变本加厉实施单边强制措施，严重危害受害国人民的基本人权。中国也是单边强制措施的受害者。一些国家为了破坏中国稳定，遏制中国发展，并为了维护本国企业垄断地位，不惜编造和散布谎言，以人权为借口对中国有关企业、实体和个人实施无理的单边强制措施，损害中国企业正当权益，侵犯中国人民人权。国际上的事应该由大家共同商量着办，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，动辄威胁、制裁、恐吓别人，恃强凌弱者最终会栽跟头。各方应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，践行真正的多边主义，维护国际公平正义，通过协商对话化解分歧，通过合作应对全球挑战，实现和平稳定和共同繁荣。

委内瑞拉、伊朗、古巴、叙利亚、白俄罗斯、津巴布韦等国常驻代表指出，单边强制措施严重违反国际法和国际关系基本准则，严重影响受害国经济社会发展和人民生活水平，国际社会应共同反对和抵制。古巴常驻代表谴责美国对古巴实施长达60多年的禁运封锁。伊朗常驻代表呼吁国际社会追究实施制裁国家犯下的反人类罪行。

人权理事会单边强制措施问题特别报告员杜晗表示，单边强制措施影响受害国发展及其人民的生存权、发展权、健康权、教育权、就业权、环境权等各项人权。联合国机构应更加关注单边强制措施的危害性，世界卫生组织、国际劳工组织等应关注这一问题。

中国西南政法大学朱颖教授表示，美国不顾联合国和其他国家反对与谴责，肆无忌惮挥舞制裁大棒，造成严重恶果。美国打着维护“民主”“人权”旗号，不断升级对中国的制裁措施，服务全面遏制中国的战略目的。中国已通过《反外国制裁法》，将依法捍卫国家利益。

伊朗阿拉梅赫·塔拜塔贝大学普里亚教授、联合国经社文权利委员会俄罗斯籍委员阿巴希泽、前人权理事会促进民主公平国际秩序独立专家德扎亚斯指出非法单边强制措施违反国际法且不道德，发达国家对发展中国家实施制裁，将导致南北差距进一步扩大。联合国人权条约机构应关注单边强制措施对人权的消极影响。受害国应团结起来推动国际法院就单边强制措施非法性提出咨询意见，要求实施制裁的国家对其侵犯人权行为进行赔偿。

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