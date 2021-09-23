人民网布鲁塞尔9月22日电 （记者张朋辉）9月22日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在人权理事会第四十八届会议有关议题讨论中全面阐述中国人权理念和成就。

陈旭表示，今年是中国共产党成立100周年，这是争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权的100年。中国共产党坚持人民至上，坚持将人权的普遍性原则与中国实际相结合，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持促进人的全面发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。中国成功走出了一条中国特色社会主义人权发展道路，已全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，取得了举世瞩目的人权成就。

陈旭表示，中国政府最近发布了《国家人权行动计划(2021-2025年)》，努力使中国人民各项人权得到更高水平的保障。中国也将认真履行国际人权义务，深入参与国际人权合作，为国际人权事业发展贡献中国智慧和中国方案。中国愿与各方携手努力，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

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