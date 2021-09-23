人民网布鲁塞尔9月22日电 （记者张朋辉）9月22日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表俄罗斯、古巴、斯里兰卡、伊朗、老挝等十余个观点相近国家做共同发言，敦促有关国家立即停止非法军事干涉。

共同发言表示，有关国家以“民主”“人权”为借口，悍然对主权国家进行非法军事干涉并长期占领，严重违反国际法，严重破坏受害国的主权和领土完整，严重破坏受害国经济和社会发展，导致大量无辜平民伤亡、颠沛流离，严重侵犯受害国人民的人权。有关国家还纵容其军人非法杀戮、虐待受害国平民，犯下严重战争罪和反人类罪行，有关肇事者在其政府包庇下至今仍然逍遥法外。

共同发言表示，有关国家应停止非法军事干涉行为，向受害国及其人民进行赔偿，为受害国实现和平重建承担应尽义务，而不是将责任推给国际社会。这些国家还应对其军人非法杀戮、虐待受害国平民及其他严重违反人权行为展开全面、公正调查，确保将肇事者绳之以法。人权理事会、人权高专和有关特别机制应密切关注非法军事干涉行为对人权的损害并采取必要行动，为受害国人民讨回公道。

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