人民网北京9月23日电 （记者谢亚宏）乌兹别克斯坦国立音乐学院社会人文科学教研室教授萨伊达·阿戈扎姆霍扎耶娃就日前举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议接受人民网记者采访时表示，“上海精神”作为上合组织的核心理念，在多极化世界中贯彻国际关系基本原则，也帮助上合组织不断发展壮大。

阿戈扎姆霍扎耶娃指出，“上海精神”侧重于安全、经济和人文领域的合作，帮助上合组织形成有效的合作机制。国际社会沿着多中心主义道路转型的背景，旨在创建一个新的全球治理体系。

阿戈扎姆霍扎耶娃认为，上海合作组织在中国外交中占有重要地位，并在中国与中亚国家和俄罗斯的地区安全和人道主义经济合作中发挥了重要作用。在继续处理共同的政治和安全问题同时，上合组织也在努力开展区域经济合作。

她强调，上合组织成员国加强互信、友好和睦邻的关键基础是人道主义领域的互动。上合组织内不同文化和文明之间建立的稳定对话有助于丰富和增进相互了解。根据上合组织2025年前发展战略，上合组织成员国将开展一系列文化和自然遗产研究和保护合作，包括丝绸之路沿线历史古迹保护；艺术品修复；创建建筑古迹数据库等。

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