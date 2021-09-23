驻尼日利亚大使崔建春举行媒体吹风会。记者 姜宣摄

人民网阿布贾9月22日电 （记者姜宣） 当地时间21日下午，驻尼日利亚大使崔建春举行媒体吹风会，就中尼关系等同尼主流媒体记者深入交流。尼国家电视台、CHANNELS电视台、TVC电视台、非洲独立电视台及尼通社、《今日报》等20余家主流媒体记者等到场报道。

崔建春表示，今天是中国传统佳节中秋节，我谨在此祝愿大家节日快乐。几天后中尼两国人民还将共同迎来欢庆“十一”的美好日子，因为10月1日既是中国国庆节，也是尼国家独立日，共庆“十一”已成为联结中尼两国的独特纽带。中尼两国都拥有悠久灿烂的文化，促进人文交流、增进民心相通是两国各领域合作的重要基础，中方愿以“和睦、和谐、和平、和合、和声、和善、和美”的“七和”目标为指引，共同开创两国人文交流新局面。

崔建春说，今年也是中国共产党成立100周年。100年来，中国共产党团结和带领中国中国人民自力更生、艰苦奋斗，创造了社会主义建设发展的伟大成就。目前，中国共产党已成为世界最大政党，西方机构民调显示，中国民众对中国共产党和中国政府的支持率高达90%以上。

崔建春表示，今年是中尼建交50周年，中方愿同尼方以此为契机，加强政治支持，深化经济合作，强化军事安全合作，增进国际协作，密切人文交流，共同奏响新时代双边关系的宏大交响乐。

崔建春与到场媒体记者互动交流，就中尼产能、安全、青年发展和疫苗合作等问题回答了记者的提问。

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