人民网开罗9月22日电 （记者周輖）当地时间21日晚，“汉语桥”俱乐部开罗站举办中秋文化体验诗歌吟诵会，来自埃及各高校中文教师代表、“汉语桥”俱乐部会员以及热爱中文的埃及各界人士100余人齐聚开罗市区尼罗河畔，度过了一个特别的中秋之夜。

本次活动以“学中文，过中国传统节日”为主题，围绕中秋传统节日文化，通过形式多样的活动让埃及朋友更好地了解中国。活动设置了“讲述中秋故事，分享月圆情怀”、品尝月饼和以中秋为主题的诗歌接龙、知识抢答赛等环节。在诗歌擂台赛上，来自埃及各高校选手们用流利的中文声情并茂地朗诵诗词，展现了渊博的知识，赢得阵阵掌声。主办方还在活动间隙播放了“诵说中秋节”宣传片和月饼制作过程的视频，进一步展示中秋传统习俗。

艾因夏姆斯大学孔子学院埃方院长伊斯拉表示，很高兴看到埃及学生用中文和中华文化展现中埃智慧结合的魅力，希望埃及的年轻人更好地了解中国，持续为埃中友谊贡献力量。“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾在致辞中说，语言是文化的重要载体，举办中秋文化体验活动，不仅能提升每位学员的中文应用能力，而且能培养大家拥有“文明互鉴”的视野，以中华文化为媒，感知中国，体验中国传统节日。

埃及有着良好的中文教学传统，从1958年开始设立中文专业，是中东以及非洲最早开展中文教学的国家。目前有16所埃及院校开设了中文专业或中文课程。2020年9月，中埃双方在开罗签署谅解备忘录，中文教学正式纳入埃及中小学教育大纲。

(责编：徐祥丽、常红)