人民网墨西哥城9月22日电 （记者谢佳宁）墨西哥韦拉克鲁斯大学中国研究中心主任阿尼瓦尔·索特雷日前接受记者采访时表示，美国把新冠疫情变成了一种政治疾病，与依靠科学手段解决疫情相去甚远。美国到处寻找替罪羊，以避免承认自己未能有效抗击疫情。事实上，这场灾难不是资金、疫苗和医院等物质上的问题，而是一种内部矛盾。美国国内广泛的反疫苗运动和对病毒传播的认知不同等，造成了如今其感染和死亡率居高不下的局面。

他称，一些国家散播针对中国的新冠溯源阴谋论，其空洞的论点早已落空，国际社会绝大多数人也都驳斥了这些不实言论。今年8月，习近平主席向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞时宣布，今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，并向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。习近平主席的提议是避免新冠病毒在世界任何地区反复出现的正解。疫苗接种必须在全球范围内普及，任何不到位的落实都会使其他人的努力付之东流。各国合作抗疫是在全球范围内根除新冠病毒的唯一选择。

阿尼瓦尔表示，自墨西哥出现新冠疫情以来，中国提供了许多帮助。中国向墨西哥提供了可用于预防新冠病毒传播的相关医疗设备。中国把友谊种子播撒到了墨西哥全国各个地区，再次体现了中国长期坚持的一个原则，即多边主义。

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