人民网华盛顿9月22日电（记者吴乐珺）当地时间22日，中国驻美国大使秦刚应邀出席卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的线上对话会。美前总统卡特和卡特中心总裁亚历山大联名致贺信，老布什总统第三子、乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什致辞。

秦刚积极评价卡特总统、老布什总统为中美关系发展所做历史性贡献，肯定卡特中心和布什基金会为推动中美交流合作所做努力。他指出，正是在中美几代领导人和各界人士共同努力下，中美关系才取得了长足发展。但当前美国一些人把美中关系定义为民主与威权的对决，挑动意识形态对立。这是中美关系面临严重困难的症结所在。

秦刚指出，对民主最基本的判断标准，就是人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和幸福感。中国自古以来就有深厚的民本基因。中国共产党创立的初心和使命就是为人民谋幸福，喊出的口号就是反独裁、反专制、反压迫，人民当家做主，得了民心、夺了政权，但初心不改，始终以人民为中心，全心全意为人民服务。今天中国的人民民主是全过程民主。人民既有选举权，又有依法广泛参与国家治理的权利。人民行使国家权力的机关是中国全国人大和地方各级人民代表大会。中国还有独特的政治协商制度和机构。任何重大决策、任何涉及人民切身利益的问题，都要经过广泛充分协商讨论，在各方形成共识的基础上制定出体现人民意志、符合人民利益的政策和措施，大量的矛盾和诉求在协商过程中已经化解或吸纳。出台的政策在落实过程中也往往比较顺利。

秦刚指出，中国自古就注重选贤任能。中国人一生要经历各种考试，参加工作后还要经历各种实践历练和严格的层层考核、选拔以及上级、同事、社会、舆论的监督。中共党员还要接受严于法律的党纪约束。中国领导人都曾长期在基层与地方任职，从层层历练中体察到民间疾苦声，深怀爱民为民之心，具备驾驭复杂局面、解决实际问题的丰富经验和卓越能力，也得到人民的爱戴、信任和拥护。

秦刚说，一个制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整体利益、人民满意不满意。好不好，不看广告，看疗效。当有些人还在制造“民主与威权”之争、满世界拼凑针对中国的“民主国家同盟”时，14亿中国人彻底摆脱了绝对贫困，正迈步奔向共同富裕；中国已成为世界第二大经济体、第一大贸易国，每年为世界经济增长贡献率超过30%；每天，1.6万户企业在中国诞生，120多家新的外商企业赶往中国这个世界最大消费市场和第一大投资目的地；几乎每个中国人都享有基本医疗保险、基本养老保险；偏远地区的产品通过网络直播带货销往全国各地；大山里的农民、城市中的青年乘坐高铁外出务工，追逐人生梦想；绿色低碳成为新时尚，中国人驾驶着全球50%的新能源汽车奔驰在全世界里程最长的高速公路网上；1/10的中国人走出国门看遍大千世界；中国航天员在空间站驻留数月后成功返回地球；中国人的权利和自由受到宪法的充分保护；中国人民正赶往投票站行使宪法赋予的选举权；新疆等地的穆斯林信众每天就近去清真寺；十亿中国网民通过网络了解天下信息，进行交流，表达观点；中国已签署26项国际人权公约和文书；中国有效控制住新冠疫情，超过11亿中国人完成疫苗接种，中国已向100多个国家和组织提供了疫苗，今年全年将对外提供20亿剂；“一带一路”倡议正本着共商、共建、共享原则推进，将使沿线国几千万人摆脱贫困；2400多名中国维和人员正在全球各地执行任务；习近平主席刚刚提出全球发展倡议。中国正与各国携手构建人类命运共同体。

秦刚指出，当然，中国在前进的征程上还面临许多困难和挑战，但我们不断深化改革，建设社会主义民主政治，实现国家治理体系和治理能力现代化，更好地满足人民对美好生活的向往，为全人类进步作出更大贡献。中国正是在追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。中国的社会主义全过程民主可以理解为从人民中来、到人民中去、同人民在一起、一切为了人民。

秦刚表示，中美历史、文化、体制不同，但正如卡特总统所说，两国人民都渴望和平与繁荣，两国领导人都希望为本国人民追求幸福创造和平稳定的环境，这就是中美之间的“大同”。中美既不应也无法改变对方，而是应该打破意识形态的藩篱，摈弃零和博弈的逻辑，各美其美、美美与共、相互尊重、和平共处。习近平主席强调，“中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界人民。”让我们拿出战略胆识和政治魄力，开辟中美关系的新未来。

秦刚还就中美如何加强沟通对话、增进互信合作、促进人文交流、共同应对全球性挑战以及中国在亚太区域经济一体化中的作用等问题同与会人员进行了交流。

卡特总统和尼尔·布什表示，美中关系是当今世界最重要的双边关系，面对新形势，美中双方应秉持长远眼光，通过经常性对话沟通，增进相互理解和信任，拓展各领域合作，克服双边关系中存在的问题与挑战，为两国民众创造更多福祉，促进世界和平与繁荣。卡特中心和布什基金会将继续致力于中美友好交流，为促进两国关系健康稳定发展发挥积极作用。

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