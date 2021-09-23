新华社华盛顿9月22日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会22日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。美联储同时表示，可能将“很快”开始缩减资产购买规模。

美联储在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，在新冠疫苗接种取得进展和强有力的政策支持下，美国经济活动和就业指标继续加强。受疫情不利影响最严重的经济部门近几个月情况有所改善，但疫情减缓了复苏步伐。通货膨胀率上升主要反映了暂时性因素，整体金融状况依然宽松。

美联储重申，经济前景将在很大程度上取决于疫情。疫苗接种进展可能会继续降低公共卫生危机对经济的影响，但经济前景仍存在风险。

美联储说，将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债，并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券，直至充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。自去年12月份以来，美国经济朝着这两大目标取得了进展。如果经济进展持续，美联储将“很快”放慢资产购买步伐。

根据美联储当天发布的经济前景预期，2021年美国经济预计增长5.9%，较7月份预测下调1.1个百分点；2022年美国经济预计增长3.8%。此外，今年美国失业率预计升至4.8%；2022年失业率预计降至3.8%。物价方面，今年美国通胀率或升至4.2%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为3.7%，远高于2%的通胀目标。

美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，2021年联邦基金利率目标区间将维持在零至0.25%的超低水平。17名官员认为，在2023年年底前将至少提高一次利率区间。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上说，美联储最早将于下次会议宣布对充分就业和物价稳定两大目标的评估结果，并决定是否开始缩减资产购买规模。美联储官员普遍认为，只要经济复苏处于正轨，明年年中前后结束缩减资产购买计划可能是“合适的”。

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