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内部“离心力”趋大　北约秘书长吁欧盟勿“另立山头”

2021年09月23日08:47 | 来源：新华网
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　　法国和美、英两国因为澳大利亚潜艇项目发生外交冲突，北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格21日呼吁欧美化解分歧，以免北约内部分裂加剧，希望北约的欧洲成员国在集体防务方面不要“另立山头”，若增加防务投入应仅限于“北约内部”。

　　斯托尔滕贝格正在美国纽约参加联合国大会，会议间隙接受美联社采访时说：“试图削弱欧洲与北美之间跨大西洋纽带的做法不仅会削弱北约，还会分裂欧洲。”

　　他欢迎欧洲国家增加防务投入，但强调“这不应该发生在北约以外，而应在北约内部”，“我们现有的军事力量组合必须尽可能为北约所用”。

　　北约内部目前“离心力”加大。阿富汗战争惨淡收场、美国在潜艇项目上对法国“背后捅刀”，激化了北约内部矛盾。欧洲“战略自主”、组建欧洲联盟联合部队的呼声再起。本月初的欧盟国家国防部长会议讨论创建一支由5000名军人组成的欧盟快速反应部队，以减少对美国军事力量的依赖。这一提议与德国和法国长期主张一致，不过一些欧洲成员国反对。

　　美国、英国和澳大利亚密谋多时后，于本月15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，同时“搅黄”法国与澳方数百亿美元潜艇大单，让法方非常愤怒，欧盟高官纷纷声援法国。

　　斯托尔滕贝格表示，他“完全理解法国的失望”，同时称相信同为北约成员的法国与美、英“能找到办法，不让这一分歧成为联盟内部长期问题”。

　　法国防长弗洛朗丝·帕利21日再次谴责毁约事件“破坏盟友间互信，是战略转折点”。参加联合国大会的欧盟国家外交部长20日在纽约开会，明确表达了支持法国的统一立场。

　　由于北约的共同防务条款，北约参与了美国以反恐为由发起的阿富汗战争，近20年中，法、德等欧洲成员国出人出力、牺牲不小，但美国未与盟友充分协商，8月底仓促从阿富汗撤军并宣布结束战争，阿富汗塔利班重新掌权。美国的做法让欧洲盟友措手不及，欧洲内部对一味追随美国军事步伐的后果质疑声再起。

　　就阿富汗战争对北约的影响，斯托尔滕贝格说，北约继续准备在全球“反恐”，但需要对这类行动的“目标、目的、使命先作深思熟虑”，尽量做到不用部署重兵就能控制目标国家局势。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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