联合国难民事务高级专员公署21日对美国大规模驱逐海地移民表达严重关切，说美国这一举动可能违反国际法。

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪当天说，1.4万多名海地人艰难抵达美国得克萨斯州德尔里奥市，栖身当地一座桥下，生活条件之恶劣令他“震惊”。

大批海地人近期从墨西哥科阿韦拉州阿库尼亚城蹚过里奥格兰德河进入德尔里奥，并“驻扎”在当地的“德尔里奥国际桥”一带，寻求向美国申请避难。美国19日展开大规模驱逐，用飞机分批把他们遣送回国，或把他们驱赶到墨西哥一侧。

格兰迪批评美国先前以防控新冠疫情为由出台的驱逐非法入境人员政策，说美国依据这一政策直接驱逐大批移民，没有评估和审查他们是否确实需要申请庇护，这种做法不符合国际准则，同时可能违反国际法。

美国政府去年3月以加强防疫为由在南部美墨边境施行更严厉的边境管控政策。按照规定，执法人员可以保护公众卫生安全为由立即驱逐非法入境者，不予对方申请避难的机会。约瑟夫·拜登今年1月就任总统后基本维持这一政策，仅豁免部分家庭或无人陪伴的儿童。

联合国难民署发言人沙比娅·曼图强调，寻求避难是一项“基本人权”，有关国家应尊重这一权利。她再次谴责美国以防控疫情为由直接驱逐移民的政策。

联合国人权事务高级专员办事处发言人玛尔塔·乌尔塔多21日说，美国似乎没有对那些海地人的情况一一评估，而其中一些人可能没有得到所需保护。

拜登21日在联合国大会发表讲话，声称美国将在推行外交政策时捍卫人权。美联社评论，拜登的论调与美国边境执法人员骑马驱赶移民的画面形成鲜明对照。

在社交媒体广泛传播的照片和视频显示，戴牛仔帽、骑着马的美国执法人员在德尔里奥用形似马鞭或缰绳的长索朝移民挥舞，还有执法人员策马追逐移民。一些网友评论道，这些画面令人想起美国奴隶制时期白人虐待黑人的场景。白宫新闻秘书20日也说这一画面“可怕”。

美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯起初为执法人员的行为辩解，21日改口称有关视频和照片令他“震惊”，不能容忍任何虐待移民的行为，已经下令调查。

拜登就任总统后修改前任政府的许多移民政策，为此屡受共和党攻击。近来因为处置边境海地移民的问题，拜登也受到“自己人”的尖锐批评。

国会参议院民主党领袖查克·舒默21日说，有关移民所受遭遇的画面“令人反胃”。他呼吁拜登政府不再延续前政府“仇恨和仇外”的移民政策。（安晓萌）（新华社专特稿）

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