美国加利福尼亚州过去七天新增新冠确诊病例减少至每十万人94例，成为美国疾病控制和预防中心所发布美国疫情地图上唯一一个病毒传播速度下降的州。

加州是美国人口最多的州，一度是美国疫情“震中”。截至21日，加州新冠病毒感染率在疫情地图上呈橙色，为第二高水平，即每十万人50例以上、100例以下。而其余49个州“一片红”，均处于最高水平，即每十万人100例以上。其中，南部的得克萨斯州和佛罗里达州分别为386例和296例。

进入夏季以来，新冠变异病毒德尔塔毒株传播，美国疫情形势再度严峻。加州遭遇确诊病例和住院病例激增后，近期疫情出现缓和趋势。

美联社报道，加州过去两周日均新增确诊病例相比之前两周减少4000多例，降幅为32%；住院病例减少22%，现有住院病例略多于6000例。加州卫生官员认为，这得益于加州较早实现了相对较高的疫苗接种率，加之戴口罩等防疫措施发挥作用。

在加州，适龄人群的新冠疫苗全程接种率接近70%，另有8%的人接种首剂疫苗。加利福尼亚大学旧金山分校医学院流行病学教授柯尔斯滕·比宾斯-多明戈说，加州防疫“秘诀”在于高接种率，这一点与佛州对比明显。

另外，加州一项防疫强制令本月20日生效，要求人们参加人数不低于1000人的室内活动时必须出示疫苗全程接种证明或核酸检测阴性证明。

人口约占加州25%的洛杉矶县20日报告新冠阳性检出率为1.2%。县公共卫生局局长芭芭拉·费勒说，鼓励戴口罩和限制人员聚集将同样有助于遏制令人担忧的其他变异新冠病毒传播。

邻近洛杉矶县的奥兰治县阳性检出率也从8月晚些时候的6.8%下降至3.7%。

新冠疫情暴发以来，加州累计死亡病例超过6.8万例，以单位人口计的死亡率低于美国过半州。（陈立希）（新华社专特稿）

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