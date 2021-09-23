德国高级官员21日说，美国、英国和澳大利亚私结“小圈子”、牺牲法国利益给欧洲联盟“敲响警钟”，提醒欧洲应进一步实现“战略自主”。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将帮助澳大利亚建造核动力潜艇，而澳方决定中止与法方价值数百亿美元的常规潜艇协议。

“这件事再次给整个欧盟敲响警钟，”德国政府欧洲事务国务部长米夏埃尔·罗特说，“提醒我们思考如何才能加强自主，如何在涉及对外和安全政策的议题上拿出统一立场。”

德国外交部长海科·马斯也说美英澳三国的举动“令人警醒，不仅仅对法国而言”，欧盟国家必须考虑如何进一步实现战略自主。

参加联合国大会的欧盟国家外长20日在纽约开会，讨论毁约事件。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，与会外长明确表达了对法方的支持。

法国政府欧洲事务国务秘书克莱芒·博纳21日对欧盟的支持表示欢迎，强调这一事件不仅事关法国，还事关整个欧洲。

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇认为，下一次欧盟峰会应着重讨论“战略自主”。

法国已经召回驻美国和澳大利亚大使。欧盟委员会发言人埃里克·马梅说，正在评估是否推迟新成立的欧盟－美国贸易和技术委员会首次会议。

这次会议原定29日在美国匹兹堡举行。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔先前说，有欧盟成员要求推迟会期。一名不愿公开姓名的欧盟官员告诉法新社，法国提出推迟会议，一些巴尔干国家则反对。

欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东21日在华盛顿说，欧洲国家与美国关系紧张，不仅缘于总统约瑟夫·拜登领导的美国政府没有就从阿富汗撤军与盟友协商、与英澳私下达成协议等因素，更是多年来矛盾积累的结果，包括窃听欧洲国家领导人通信和唐纳德·特朗普执政时期对欧洲的负面态度。

布雷东说，在欧洲，无论是政界还是民间，“越来越感到……我们的跨大西洋关系出现了问题”，“不仅仅因为上周的事，范围要大得多”。

“所以，大概是时候对欧盟与美国关系先暂停再重置了。”他说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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