人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国遭美国“背后捅刀” 德高官：给欧洲“敲响警钟”

2021年09月23日08:45 | 来源：新华网
小字号

　　德国高级官员21日说，美国、英国和澳大利亚私结“小圈子”、牺牲法国利益给欧洲联盟“敲响警钟”，提醒欧洲应进一步实现“战略自主”。

　　美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将帮助澳大利亚建造核动力潜艇，而澳方决定中止与法方价值数百亿美元的常规潜艇协议。

　　“这件事再次给整个欧盟敲响警钟，”德国政府欧洲事务国务部长米夏埃尔·罗特说，“提醒我们思考如何才能加强自主，如何在涉及对外和安全政策的议题上拿出统一立场。”

　　德国外交部长海科·马斯也说美英澳三国的举动“令人警醒，不仅仅对法国而言”，欧盟国家必须考虑如何进一步实现战略自主。

　　参加联合国大会的欧盟国家外长20日在纽约开会，讨论毁约事件。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，与会外长明确表达了对法方的支持。

　　法国政府欧洲事务国务秘书克莱芒·博纳21日对欧盟的支持表示欢迎，强调这一事件不仅事关法国，还事关整个欧洲。

　　欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇认为，下一次欧盟峰会应着重讨论“战略自主”。

　　法国已经召回驻美国和澳大利亚大使。欧盟委员会发言人埃里克·马梅说，正在评估是否推迟新成立的欧盟－美国贸易和技术委员会首次会议。

　　这次会议原定29日在美国匹兹堡举行。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔先前说，有欧盟成员要求推迟会期。一名不愿公开姓名的欧盟官员告诉法新社，法国提出推迟会议，一些巴尔干国家则反对。

　　欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东21日在华盛顿说，欧洲国家与美国关系紧张，不仅缘于总统约瑟夫·拜登领导的美国政府没有就从阿富汗撤军与盟友协商、与英澳私下达成协议等因素，更是多年来矛盾积累的结果，包括窃听欧洲国家领导人通信和唐纳德·特朗普执政时期对欧洲的负面态度。

　　布雷东说，在欧洲，无论是政界还是民间，“越来越感到……我们的跨大西洋关系出现了问题”，“不仅仅因为上周的事，范围要大得多”。

　　“所以，大概是时候对欧盟与美国关系先暂停再重置了。”他说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部