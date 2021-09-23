美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷21日说，自去年春天以来，联邦调查局调查的本土恐怖主义案件数量增加了一倍多。

克里斯托弗·雷当天在国会参议院国土安全与政府事务委员会听证会上说，本土恐怖主义案件数量“暴增”，联邦调查局眼下需要处理大约2700件案件，远高于2020年春天1000件左右的水平。

他说：“为应对不断演变的威胁，联邦调查局过去一年在调查本土恐怖主义方面大幅增加资源，人力投入增加260%。”

按照路透社的说法，前任共和党籍总统唐纳德·特朗普的支持者今年1月6日冲击国会大厦、打断参众两院认证2020年总统选举结果的联席会议，凸显美国本土恐怖主义新的紧迫性。美国司法部长梅里克·加兰先前表示，冲击国会大厦事件显示，白人至上主义者和民兵组织构成美国最严重的国内安全威胁。

美国智库外交学会8月中旬发表的一篇文章指出，美国2001年在“9·11”恐怖袭击后发动全球反恐战争，可悲的是，如今美国面临的主要恐怖威胁却来自国内。

约瑟夫·拜登政府6月15日发布打击本土恐怖主义国家战略，旨在采取一系列措施提高联邦政府应急能力，遏制本土恐怖主义上升势头。这份30页的计划书呼吁加强联邦、地方官员和社交媒体企业之间的情报分享、提供更多资源来识别和举报威胁，并采取新的威慑措施阻止美国民众加入危险团体。

外交学会专家布鲁斯·霍夫曼认为，民主、共和两党之间尖刻的分化对立可能妨碍联邦政府落实连贯的反恐战略。“9·11”恐袭后那种举国团结不复存在，相反，目前极化的政治气候可能让政府在准备应对下一代恐怖威胁时瘫痪。（胡若愚）（新华社专特稿）

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