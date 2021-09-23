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阿根廷因疫情缓解放松部分防疫措施

2021年09月23日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥9月22日电（记者尹南 张笑然）布宜诺斯艾利斯消息：阿根廷政府21日宣布，鉴于阿国内新冠疫情持续缓解，将放松部分防疫措施并逐步开放边境。

　　阿根廷卫生部长比索蒂当天在新闻发布会上宣布，阿根廷疫情已连续16周缓解，因此政府决定不再要求行人独自在户外行走时也必须戴口罩，但仍要求民众在教室、电影院、车辆和室内大型活动现场等封闭空间内必须戴口罩。

　　她还宣布，政府将逐步取消居民举行社交聚会的人数上限，大部分封闭场所的商贸、体育和宗教文化活动会以正常接待能力运行。但10月1日起，足球赛之类1000人以上参与的大型活动、舞厅等场所仍按50%的最高接待能力接纳入场者。

　　比索蒂还宣布，自10月1日起，允许邻国居民入境；11月1日起，其他外国公民均可进入阿根廷。没有疫苗全程接种证明者入境后需隔离7天。

　　2020年3月，阿根廷出现首例新冠确诊病例。截至本月20日，阿根廷累计确诊病例5241394例，累计死亡114518例。约44%的阿根廷居民已完成新冠疫苗全程接种。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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