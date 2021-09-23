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德国政商界人士期盼大选后德中经贸继续务实合作

2021年09月23日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社柏林9月22日电（记者朱晟 沈忠浩）德国联邦议院选举将于9月26日举行。展望德国大选后德中合作，德国政商界人士纷纷表示，双方应持续推进务实合作，为新冠疫情下的全球经济复苏作出更大贡献。

　　德国联邦经济和能源部日前表示，鉴于中国的市场规模和经济高增长，在可预见的未来，中国仍然是德国企业感兴趣的目标市场。德国联邦经济和能源部对外贸易促进司司长尼科林认为，德国和中国是重要的政治和经济合作伙伴，两国经济关系保持良好发展态势。

　　德国工商大会执行委员会成员福尔克尔·特赖尔认为，中国是德国第一大贸易伙伴。如果去年中国经济没有及时恢复，德国经济会困难得多。特赖尔说，中国是重要市场，九成在华德国企业都在为中国市场做生产业务。同时，越来越多的德国企业有意愿在中国进行研发服务，使供应链多元化。

　　德中务实合作有利于德国企业发展。德国宝马集团日前回复新华社记者书面采访时表示，德中一直互为重要贸易伙伴，包括宝马在内的众多德国企业以及中国企业从中受益匪浅。稳定开放的营商环境将为双方企业带来更多互惠互利的发展机会。

　　自2016年以来，中国一直是德国最大贸易伙伴。尽管受疫情影响，2020年两国间贸易额依然增长3%。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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