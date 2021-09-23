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研究表明：美国新冠肺炎疫情较大概率于2019年9月前后已开始流行

2021年09月23日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月22日电 中科院预印本平台（ChinaXiv）22日发布的一项基于大数据建模分析的新冠肺炎疫情起源时间研究结果表明，美国新冠肺炎疫情较大概率于2019年9月前后已开始流行。

　　病毒溯源对传染病防治至关重要，此前一系列研究显示，美国、西班牙、法国、意大利、巴西等多国早在新冠肺炎疫情在中国暴发前就已出现遭病毒侵袭的痕迹。

　　该研究认为，结合数学模型和人工智能技术对传染病进行定性和定量分析，可以揭示传染病流行规律。研究人员依据传染病传播模型和大数据分析的方法，建立优化模型，基于已公开数据对美国东北部12州和中国武汉市、浙江省等地的疫情起源时间进行了推断。

　　研究结果显示，对于美国东北部这12州，新冠肺炎疫情首例感染发生概率50%的日期多数位于2019年8月到10月，最早是罗德岛州的2019年4月26日，最晚是特拉华州的2019年11月30日，均早于美国官方公布的全美首例确诊日期2020年1月20日。计算结果表明，美国新冠肺炎疫情较大概率于2019年9月前后已开始流行。

　　计算显示，中国武汉市首例感染发生概率50%的日期为2019年12月20日，中国浙江省首例感染发生概率50%的日期为2019年12月23日。据此推断，中国新冠肺炎疫情较大概率于2019年12月下旬已开始流行。这一结论与流行病学调查结果基本相符，证明该计算方法准确可靠。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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