新华社联合国9月20日电（国际观察）第76届联大辩论看点几何

新华社记者王建刚

第76届联合国大会一般性辩论将于21日在美国纽约联合国总部拉开帷幕。作为国际多边外交的一大舞台，每年的联大一般性辩论都广受关注。

观察人士认为，新冠疫情、可持续复苏、气候变化和人道主义形势等话题将成为此次一般性辩论的重点议题。

新冠疫情：积极应对

联合国秘书长古特雷斯在16日发布的今年联合国年度工作报告中指出，新冠疫情是过去一年中的压倒性议题。这场疫情是联合国成立以来全球共同面对的最大挑战。

截至目前，新冠疫情已在全球范围内造成超过460万例死亡病例。为了携手应对这场全球性挑战，加快疫苗分配成为当务之急。但据比尔及梅琳达·盖茨基金会最新发布的年度《目标守卫者报告》，虽然新冠疫苗研发和部署的速度前所未有，但全球并未从疫苗研发中平等受益。全球超过80%的新冠疫苗被用于为高收入和中高收入国家民众接种。

受疫情等因素影响，许多国家经济萎靡不振。面对世界经济仍然复杂严峻的形势，如何规避疫情导致的各类衍生风险备受国际社会关注。

可持续复苏：亟待落实

联合国2030年可持续发展议程致力于消除贫困和饥饿、维护公平正义、加强生态文明建设。然而，7月发布的联合国《2021年可持续发展目标报告》显示，实现可持续发展目标的努力受到新冠疫情的不同程度冲击，某些领域数年来的进步化为乌有。

报告显示，2020年全球极端贫困率出现20多年来的首次上升。2020年全球共有1.19亿至1.24亿人重新回到极端贫困状态。如果现在的趋势得不到改变，2030年全球贫困率预计将为7%，无法达到2030年消除贫困的目标。

古特雷斯在第76届联大开幕讲话中说，在新冠疫情暴发前，可持续发展目标就已经“偏离了轨道”，受疫情影响，这些目标变得更加遥不可及。第75届联大主席博兹克尔警告说，如不立即采取行动，联合国2030年可持续发展议程“很可能要落空”。

气候变化：迫在眉睫

应对气候变化始终是古特雷斯上任以来的工作重心。多个联合国机构与合作伙伴16日发布的《2021团结在科学之中》报告说，全球气温上升正推动世界各地发生毁灭性的极端天气，对经济和社会产生了螺旋式影响；过去5年的全球平均气温为有记录以来最高；未来5年，温度暂时突破高出工业化前水平1.5摄氏度阈值的可能性将越来越大。

古特雷斯指出，时间已所剩无几。他呼吁以11月在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会为转折点，力争到2030年将全球碳排放总量减少至2010年的55%。

在往年的一般性辩论中，地势低洼国家以及一些岛国领导人频频呼吁采取协调一致的全球气候行动。在今年的一般性辩论中，预计更多国家将积极发声，加入到应对气候变化的集体行动中。

人道主义形势：日趋严峻

受冲突和新冠疫情等因素影响，全球人道主义形势日趋严峻。据联合国统计，叙利亚目前约有1340万人需要援助；黎巴嫩的贫困人口过去一年急剧增加，目前该国74%的人口已陷入贫困；在海地，一场毁灭性的地震造成超过2200人死亡，数十万人流离失所；也门的人道主义需求继续上升，该国正遭受6年多持续不断的冲突，洪水和蝗灾使情形变得更加严峻。

与此同时，阿富汗局势突变也给国际人道主义援助带来更大挑战。古特雷斯表示，在经历几十年的战争、苦难和不安全之后，阿富汗人民可能正面临“最危险的时刻”。联合国大家庭以及整个人道主义系统正在为阿富汗人民提供粮食、挽救生命的干预措施和基本卫生保健。

此外，5月发布的《2021年全球粮食危机报告》显示，2020年全球至少1.55亿人面临重度粮食不安全问题，达到过去五年最高水平。国际社会希望看到更多国家能以本届联大一般性辩论为契机，参与人道主义援助事业，尊重所有人权利。

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