新华社墨西哥城9月19日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：应拉美和加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国墨西哥邀请，国家主席习近平日前向拉共体第六届峰会作视频致辞。

拉美多国人士表示，习近平主席的致辞承前启后、继往开来，为推动拉中实现高质量合作注入信心。他们认为，中国在拉美和加勒比地区的发展进程中发挥重要作用，中国—拉共体论坛（中拉论坛）将推动拉中实现互惠互利、合作共赢，助力拉中携手构建命运共同体。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯说，习近平主席的致辞极具智慧和战略眼光，中国一直将拉美和加勒比地区视作实现互利共赢的平等伙伴。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，习近平主席的重要讲话肯定了拉共体在推动地区和平稳定、促进共同发展方面扮演的重要角色。拉共体将推动拉中关系在平等、互利、创新、开放、惠民的新时代行稳致远。

阿根廷国立阿图罗·豪雷切大学教授贡萨洛·托尔迪尼高度评价习近平主席在致辞中倡导的拉中合作愿景。他说，中拉论坛成立以来，更高水平的互信促进双方在经济、贸易、文化、教育等领域合作多点开花，中国在多个场合释放出愿同拉美和加勒比地区深化合作的明确信号。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗说，近年来，中国在拉美和加勒比地区的投资逐年增加，中国企业帮助拉美国家提高了基础设施建设水平。中国向众多拉美国家提供新冠疫苗和医疗物资，帮助拉美国家开展全方位抗疫。

玻利维亚社会研究员埃内斯托·卡利萨亚认为，中国提出的“一带一路”倡议对拉美和加勒比地区社会经济发展起到了明显的推动作用，这不仅体现在各国的贸易活跃度上，还反映在投资、旅游业以及文化传播等领域。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨指出，中国是拉共体的重要伙伴。多年来，中拉论坛成为拉中对话的重要平台，多项成果文件为双方合作提供了重要支撑。

智利前驻华大使费尔南多·雷耶斯·马塔说，拉美和加勒比地区面临创新、开放和民生等诸多方面的挑战，拉中双方正努力以对话方式探寻共同点及合作途径。（执笔记者：廖思维；参与记者：赵焱、尹南、郝云甫、林朝晖、吴昊）

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