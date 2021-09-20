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中国驻法国大使馆举办“遗产日·中秋情”专场活动

2021年09月20日14:35 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻法国大使馆举办“遗产日·中秋情”专场活动。中国驻法国大使馆供图
中国驻法国大使馆举办“遗产日·中秋情”专场活动。中国驻法国大使馆供图

人民网巴黎9月20日电 （记者何蒨）9月19日，恰逢中秋佳节和第38届“欧洲遗产日”到来之际，中国驻法国大使馆在严格做好各项疫情防控措施的前提下，举办“遗产日·中秋情”专场活动，邀请“汉语桥”大学生、中学生比赛法国预选赛优秀选手及其家人、指导教师，以及法国国民教育部官员等40余人参观了使馆本部，现场欣赏书法、茶艺、音乐展示并参与互动，“零距离”体验中国文化的魅力。卢沙野大使夫妇、余劲松公使、陈力公使及使馆主要外交官陪同来宾参观并进行交流。

卢沙野大使在致辞中欢迎各位来宾到使馆做客，他指出，“欧洲遗产日”和中秋节蕴含着丰富的文化内涵，是中法、中西方民众相互认知和理解的重要文化窗口。法国中文教学历史悠久，是欧洲较早创设中文教席、开设中文课程、将中文纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。遍布法国各地的孔子学院、孔子课堂也开展了丰富多彩的教学和文化活动，为法国民众学习中国语言文化、了解当代中国提供了重要平台。当前中法关系保持高水平运行，各领域合作方兴未艾，前景光明。各位学习中文的青年人思想活跃，精力充沛，拥有熟悉中法两国语言文化的独特优势，未来一定能成长为传承中法友谊、促进中法交流合作的中坚力量。希望在双方共同努力下，中法两国人民越走越近、越走越亲，中法全面战略伙伴关系民意基础越来越坚实。

在使馆的多功能厅，文化展示环节为来宾们带来一场“沉浸式”体验。书法老师用行书、隶书、草书等各色字体书写“友情”；茶艺老师讲解茶文化在全球传播的历史，并进行茶艺演示，来宾积极参与互动交流。在使馆的音乐厅，使馆外交官和旅法华人艺术家分别献上钢琴和古筝演奏，《梁祝》《渔舟唱晚》《月光》《玫瑰人生》等中法名曲，法国学生代表则用钢琴演奏了中外经典曲目。

来宾们还在使馆青年外交官的引领下参观了始建于1778年、经过精心修缮和改造的使馆主体建筑——孟德斯鸠公馆，并对中国政府对法国历史遗产的高度尊重和精心保护点赞。来宾们纷纷表示，很荣幸在“欧洲遗产日”走进中国使馆、感悟中华文化，期待今后有机会再来使馆做客。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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