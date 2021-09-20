新华社北京9月20日电 题：金有、金治、金享——认清美式民主的“钱主”本质

新华社记者

150多年前，时任美国总统林肯在著名的葛底斯堡演说中，提出了“民有、民治、民享”。这三个词朗朗上口，长期被用作美式民主的经典招牌。然而行动是最好的试金石。一个政权、一种体制究竟是否真的“民有、民治、民享”，不取决于如何说，而取决于如何做，要看它保护谁、为了谁。

一段时间以来，美式民主的“钱主”本质暴露得越来越清楚。

从2008年的次贷危机到当下仍在持续的新冠疫情，种种现象在美国一再出现：危机来临时，富有的群体总是成为赢家，他们受影响总是更小，从政府救市政策中捞取的好处总是更多，财富恢复的速度总是更快。危机结束后，往往富者越富，贫者越贫。去年，一些西方经济学家曾用“K”字形容这种美国现象。“K”字右半部分的上一撇，形容富有群体能够在遭受疫情冲击后，财富迅速恢复；“K”字右半部分的下一捺，是指贫困者因疫情冲击而堕入长期财务困境。

如果美国真的是一个“民有、民治、民享”的国家，何以在危机中，受到保护的总是最富有的人群？

2014年，美国普林斯顿大学和西北大学学者研究近2000项美国政策后发现，富人以及代表大企业的利益集团对美国政治拥有强大影响力，而普通民众则几乎没有影响力。美国媒体曾曝光美国最富有的25人纳税记录，记录显示这些人的真实税率只有3.4%，远低于普通民众。2018年，美国电商巨头亚马逊更是在获利110亿美元的同时零缴纳联邦企业所得税，让美国人大跌眼镜。

如果美国真的是一个“民有、民治、民享”的国家，何以普通人的声音远较最富有者微弱，税负却远较最富有者沉重？

美国企业普渡制药因其研发的镇痛药物容易使患者成瘾，被指是美国当前毒品危机成因之一。然而面对美国公众集体诉讼，法院却给予普渡制药的所有者萨克勒家族豁免权，使受害者所获赔偿远低预期。美国学者布林克·林赛和史蒂文·特莱斯在其研究中发现，美国政府不仅受金钱腐化而听命于资本，甚至在制度设计上也通过金融、知识产权、职业许可和土地使用等手段主动把社会财富向上转移。根据皮尤研究中心2020年的民调结果，70%的美国人认为美国体制“不公平”。

如果美国真的是一个“民有、民治、民享”的国家，何以美国司法判决和政策设计往往倾向资本，认为“体制不公”的美国人比例如此之高？

事实一再证明，美国政治体制和治理逻辑根本不是什么“民有、民治、民享”的“民主”，而是“金有、金治、金享”的“钱主”。对于这一真相，已有美国学者犀利揭露。美国达特茅斯学院学者查尔斯·惠兰说：“美国民主是海市蜃楼。人民并不治理国家，政治家基本只听从既得利益者和最富有的人的愿望。”

回首历史，那些华丽的美式民主标签背后，写的向来是“钱主政治”四字。美国历史学家霍华德·津恩说，美国的历史就是“一部针对黑心资本家和战争教唆犯的抗争史”。他在《美国人民历史》一书中清晰指出，美国自殖民地时期便是由富人地主阶层掌控，印第安人、黑奴乃至贫苦白人都是遭受欺压的对象。

随着真面目暴露得越来越多，虚伪的美式民主恐怕越来越难以招摇撞骗了！

(责编：苏缨翔、徐祥丽)