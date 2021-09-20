人民网斯德哥尔摩9月19日电 （王文） 9月17日-25日，斯德哥尔摩中国文化中心携手人民网（北欧公司）、瑞相关文化机构以及旅瑞侨胞、瑞典友人共同开启 “天涯共此时——中秋节”系列线上活动。本次活动是在文化和旅游部部署的全球联动框架下进行的。

中国驻瑞典大使桂从友在开幕致辞中向瑞典朋友、旅瑞侨胞致以诚挚的问候，并借中秋月圆寓意和谐和睦之意表达了希望世界各国和衷共济，携手应对面临的各种挑战，共谋发展，实现优势互补、互利共赢的美好愿望。

此次活动由“经典话中秋”“美食品中秋”“音乐颂中秋”“诗画咏中秋”和“山海新经——中华神话元典当代艺术展”五个主题组成，将通过虚拟艺术展、线上音乐会、短视频、微电影、云课堂和体验互动等多种类型活动，带瑞典民众走进中秋，聆听中秋，在中秋中找到乐趣、品到美食、悟到人文艺术，体会到阖家团圆的温馨。

该活动一上线即引发瑞典民众参与热情。有观众表示，活动内容丰富有趣，希望第一时间看到新内容。

本次活动中由浙江省文旅厅提供的“山海新经——中华神话元典当代艺术展”融通古今，创意新颖。此外，斯德哥尔摩中国文化中心还邀请到多位瑞典友人和旅瑞侨胞自编自导自演了特色节目。

(责编：苏缨翔、刘慧)