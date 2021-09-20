人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

朝鲜外务省谴责美向澳移交核潜艇建造技术

2021年09月20日11:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社平壤9月20日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社20日报道，朝鲜外务省当天谴责美国同英国和澳大利亚建立三边安全伙伴关系，并向澳大利亚转让核潜艇建造技术的决定，称此举是破坏亚太地区的战略平衡，引发连锁式核军备竞赛的“很不好且十分危险的行径”。

　　朝鲜外务省报道局对外报道室长20日回答朝中社记者提问时说，白宫发言人称此次决定是“为了印太地区的安全”，这一言论意味着只要符合本国利益，任何国家传播核技术都无妨，这恰好证明破坏国际核不扩散机制的主谋正是美国。

　　这位外务省官员表示，美国新政府上台后所表现出的双重标准行为更加明显，不仅破坏了普遍的国际准则和秩序，还严重威胁世界和平与稳定。

　　这位官员最后表示：“我们正在认真分析美国做出该决定的背景和前景。一旦这对我国安全引起哪怕是一点点负面影响，我们必将采取相应的措施。”

　　在美国主导下，美英澳三国15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部