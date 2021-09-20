新华社平壤9月20日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社20日报道，朝鲜外务省当天谴责美国同英国和澳大利亚建立三边安全伙伴关系，并向澳大利亚转让核潜艇建造技术的决定，称此举是破坏亚太地区的战略平衡，引发连锁式核军备竞赛的“很不好且十分危险的行径”。

朝鲜外务省报道局对外报道室长20日回答朝中社记者提问时说，白宫发言人称此次决定是“为了印太地区的安全”，这一言论意味着只要符合本国利益，任何国家传播核技术都无妨，这恰好证明破坏国际核不扩散机制的主谋正是美国。

这位外务省官员表示，美国新政府上台后所表现出的双重标准行为更加明显，不仅破坏了普遍的国际准则和秩序，还严重威胁世界和平与稳定。

这位官员最后表示：“我们正在认真分析美国做出该决定的背景和前景。一旦这对我国安全引起哪怕是一点点负面影响，我们必将采取相应的措施。”

在美国主导下，美英澳三国15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。

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