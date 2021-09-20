新华社贝鲁特9月19日电（记者刘宗亚）世界卫生组织19日警告称，由于人才外流、医疗用品和燃料供应严重短缺，黎巴嫩卫生部门面临崩溃危险。

在结束对黎巴嫩为期两天的访问后，世卫组织总干事谭德塞和世卫组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里发表联合声明，呼吁黎巴嫩不惜代价确保人们能够获得基本和能挽救生命的医疗服务。

声明指出，黎巴嫩卫生部门人才流失速度惊人，大量熟练医生和注册护士永久或暂时离开了黎巴嫩，新冠疫情持续也给卫生部门和社会带来更多挑战。燃料短缺导致大多数医院只能启用50%的接诊能力，外汇缺乏严重限制药品和医疗用品进口，当地医护人员只能用极有限的可支配资源挽救生命。声明强调说，当前的挑战是巨大的，危及黎巴嫩卫生领域过去几十年取得的许多重要成果。

世卫组织重申将继续支持黎巴嫩。声明说，“我们仍致力于继续我们当前在黎巴嫩的紧迫和挽救生命的工作，同时也在规划长期卫生战略……我们能以这次危机为契机，在黎巴嫩建立更好的医疗保健系统，并与该国政府、合作伙伴和国际社会一道致力于积极的卫生部门改革。”

世卫组织代表团16日抵达黎巴嫩，除会见总统奥恩、总理米卡提、议长贝里等黎巴嫩领导人外，还视察了当地一些医院和卫生机构，考察了该国应对新冠疫情的情况。

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