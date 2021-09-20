新华社华盛顿9月19日电（记者高攀 许缘）美国财政部长耶伦19日警告，如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效，联邦政府在今年10月可能出现债务违约，并会造成广泛的“经济灾难”。

耶伦当天在美国《华尔街日报》网站刊登的文章中说，如果国会不提高债务上限或暂停其生效，美国财政部的现金余额将在10月降至不足水平，届时联邦政府将无力支付账单，美国将出现债务违约。民主、共和两党的经济学家和财政部官员已就此形成压倒性一致看法，认为这将会造成广泛的“经济灾难”。

耶伦警告，美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”，加剧新冠疫情造成的经济损伤；债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡。此外，当前美国经济复苏可能会逆转为衰退，失去数十亿美元的经济增长和数百万个就业岗位。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。根据美国国会2019年通过的跨党派预算法案，联邦政府债务上限在暂停两年后已于今年8月1日恢复生效。

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