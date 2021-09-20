人民网布鲁塞尔9月19日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第48届会议9月13日开幕以来，十多家中国社会组织以线上方式参与各议题讨论，围绕减贫、发展、国际合作等发声，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，介绍中国人权事业发展成就和中国各界为保护和促进人权所作贡献，揭露美国等西方国家人权劣迹和“假人权、真干涉”的真实面目。

中国联合国协会、中国民间组织国际交流促进会等发言指出，面对新冠肺炎疫情等挑战,国际社会应加强团结,将人民生命安全、健康等放在首位,更多关注广大发展中国家民众的生存权和发展权，反对少数国家为获取自身利益最大化大搞单边主义、霸权主义，危及全人类的共同利益。

中国扶贫基金会、友诚企业家扶贫基金会等发言，介绍协助发展中国家开展家庭水窖项目缓解饮水困难、设立抗疫洗手站减少疫情传播的情况，以及通过加强贫困地区教师能力建设、助力打破贫困恶性循环的有益经验。北京市民间组织国际交流促进会发言，分享疫情期间为学生提供免费网课和心理辅导的良好实践，以及保护和促进残疾人权利、特别是保障残疾人平等参与社会事务的情况。

中国人权研究会、中国西藏文化保护与发展协会发言，以翔实事例和数据阐述中国新疆、西藏发展取得的显著成就，介绍新疆、西藏各族人民各项人权得到充分保障情况，揭露个别国家和反华势力散布谣言抹黑中国形象，其根本目的就是干涉中国内政、遏制中国发展，其图谋永远不会得逞。

中国与全球化智库、中国民间组织国际交流促进会、北京手工艺术协会等发言，批评美等个别国家执意实施单边强制措施，将国家之间正常文化交流政治化，不仅违背世界发展大势和历史潮流，也终将损害本国人民利益。美与若干欧洲国家企业非法雇佣难移民，利用优势地位对其进行变相奴役，联合国人权机制应对此高度重视。

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