不少洗护产品包装精美，用完就扔有些可惜且不环保。为此，部分洗护品牌在韩国推出产品续装店，以相对低廉的价格销售洗护产品，顾客可将商品灌注到自带的空瓶内。

据《韩国先驱报》报道，有机护肤品牌“爱露梦”开创先河，去年6月在韩国推出首家续装商店，按克销售产品。韩国本土美妆巨头爱茉莉太平洋集团紧随其后，于去年10月在京畿道开设旗下首家续装店，那里出售的洗发水等沐浴产品装在以椰子壳为原料制成的容器内。

LG生活健康品牌今年在首尔江南区开店，销售的洗发水和沐浴露使用可续装包装。公司一名发言人说，随着越来越多消费者环保意识增强，“整个市场趋势也随之变化。为顺应这一变化，我们已运营两家续装店”。

截至今年9月，韩国已有13家洗护产品续装店。按照韩国媒体说法，这项服务眼下尚处于发展初期，不过已获得政府支持。韩国政府本月取消了要求洗护产品续装店必须由专业人员提供服务的规定，意味着顾客可以自己动手续装。业内人士认为，这一举措为续装店进一步发展扫除一大障碍，降低准入门槛，尤其利好个体户等小微企业主。今后两年，韩国有望再开至少7家续装店。

不过，也有人对续装店持不同看法。有人认为，允许顾客自己续装，可能有卫生隐患。还有人提出，续装店目前的商品售价只相当于原装商品的七至八折，不足以吸引更多顾客驱车到实体店购买。（王鑫方）【新华社微特稿】

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