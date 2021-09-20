新华社科伦坡9月20日电 通讯：炉馍馍遥寄中秋情——中国建设者为斯里兰卡建设项目添砖加瓦

新华社记者唐璐

眼看中秋节就要到了，这两天，身在斯里兰卡首都科伦坡的武景辉每天从工地上忙完回到宿舍便开始加紧网购，他要赶着给在陕西定边老家的亲人定制过节礼物——炉馍馍，“城里人过中秋吃月饼，但在我们家中秋只吃炉馍馍”。

武景辉是中铁二十五局中国援建斯里兰卡国家医院门诊楼项目部的工程部部长。他告诉记者，2018年年初来斯里兰卡时，因人生地不熟，每到中国传统节日就特别想家，同家人视频通话前得先控制一下情绪，尽量不让家人看见自己掉泪。现在已经习惯了，但无论过哪个中国传统节日都会想着给家人寄送礼物。

武景辉所在的项目于2017年开工，目前已进入工程最后冲刺阶段。为减少新冠疫情下人员流动给项目运转带来的风险，武景辉从2019年年底探亲后就没有回国休假。

“特别想念两岁的儿子，我从家里出来时他才几个月大，今年中秋节我特意给他网购了玩具小汽车，”武景辉说，“我不能回家过节，家人肯定会觉得有缺憾，不过他们都很支持我的工作，为我能够在海外参加中国援建项目感到自豪和骄傲。我自己也常想，不是每个人都有机会参与‘一带一路’建设，我一定全力以赴，安全优质兑现工期承诺”。

崔明是中航国际工程公司在科伦坡以北的城市尼甘布承建的民生工程卡塔纳供水项目经理。今年年初项目竣工，留在这里的中国员工现已不多，负责质保的崔明仍要在项目上坚守。他说，今年依然会在项目上和同事一起过中秋。

“以前每到国内传统节日，家人都会问我能否回国和他们团聚，现在他们已经能理解我了。作为建设者，我们必须有这种舍小家顾大家的精神。”崔明说。

庞土生和吕泽莹夫妻一同战斗在斯里兰卡普特拉姆电站，自从2012年来到电站，他们至今只有一年中秋节在国内和家人团聚，其余的中秋节都在电站上度过。

由中国机械设备工程股份有限公司承建的普特拉姆电站目前提供了斯里兰卡全国40%以上的电力供应，电站能否正常运转直接关系到斯里兰卡的经济稳定和广大民众的日常生活。

“目前电站有三个机组，由于斯方计划在10月让电站2号机组停机接受检修，我们必须在此之前对另外两个机组小修以确保2号机组停机后电站运行万无一失，这个中秋节肯定无法休息。”庞土生说。

每年的中秋节和斯里兰卡的满月节很可能是同一天或隔一天。当地的中国建设者多半都会同项目上的斯里兰卡工作伙伴共庆佳节。

“每当大家在一起过中秋节、满月节时，我们都会彼此祝贺节日，当地朋友也会对我们这些远离家乡的中国工友表示感谢。”庞土生说。

武景辉说：“由于疫情，医院工地上有斯里兰卡员工一年多没回家。这个中秋节我们肯定会一起过。虽然不能吃到家乡的炉馍馍，但是我们会一起品月饼、赏月亮，一起用当地语言欢呼，祝贺我们的当地兄弟节日快乐，我们希望能尽早把斯里兰卡人民期待的国家医院门诊楼交付到他们手中。”

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