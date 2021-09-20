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莱希：上合组织启动接收伊朗为成员国的程序是伊“外交成就”

2021年09月20日10:02 | 来源：新华网
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新华社德黑兰9月18日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希18日说，日前举行的上海合作组织（上合组织）峰会启动接收伊朗为成员国的程序，是伊朗“外交上的成就”。

据伊朗总统官网18日消息，莱希当天在结束对塔吉克斯坦为期3天的访问后返回伊朗时说，上合组织峰会启动接收伊朗为成员国的程序是伊朗“外交上的成就”。成为上合组织成员国将把伊朗与亚洲地区的经济基础设施联系起来，为伊朗人民创造“强大的经济联系”。这对伊朗来说是一个“宝贵机会”，外交部和其他相关部门应为尽快利用这一新机遇提供必要条件。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德17日在社交媒体上发文，对上合组织这一决定表示“热烈欢迎”。他说，这是伊朗加强与邻国关系的重要一步，也是伊朗执行“亚洲优先”外交政策的重要推动力。

上合组织成员国元首理事会第二十一次会议16日至17日以线上和线下相结合方式在塔吉克斯坦首都杜尚别成功举行。此次峰会启动了接收伊朗为成员国的程序，同时吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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