阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯17日深夜宣布改组内阁，内阁首席部长、外交部长、农业部长等关键职位换人。

根据总统府声明，图库曼省省长胡安·曼苏尔将接替圣地亚哥·卡菲罗出任内阁首席部长；卡菲罗转任外交部长，替换费利佩·索拉，后者正在墨西哥参加拉美和加勒比国家共同体（拉共体）会议。

农业、畜牧业与渔业部长将由胡利安·多明格斯担任。阿根廷是农产品出口大国，农业部地位颇为重要。安全、教育和科技3个部的部长以及政府新闻秘书同样换人。新部长定于20日在总统府宣誓就职。

法新社报道，费尔南德斯所属的执政联盟中左翼政党联盟在12日国会中期选举初选中仅赢得31%选票，而前总统毛里西奥·马克里所属的中右翼联盟赢得40%选票，尤其是在最大选区、执政党重要“根据地”布宜诺斯艾利斯省大有斩获。这一局面危及执政联盟对国会的掌控，政府内部的温和派和激进派之间就政策路线产生矛盾，联盟有破裂风险。

据路透社报道，副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔将选举失利归咎于政府所犯“错误”，支持她的强硬派与支持费尔南德斯的温和派内阁成员关系因此越发紧张。卡菲罗被认为是“她的人”。

包括内政部长在内的5名部长15日向费尔南德斯递交辞呈。按照法新社说法，这几人都与副总统克里斯蒂娜关系紧密，此举被认为是代她向总统施压。16日晚，克里斯蒂娜在一封公开信中呼吁改组内阁，并批评政府公共支出方案弊病，要求费尔南德斯“与经济部长坐下来，看看预算数据”。

在总统府17日发布的声明中，被视为温和派的经济部长马丁·古斯曼并未撤换。

就克里斯蒂娜的公开信，费尔南德斯在社交媒体上回应说，他才是决定政府走向的人。“本届政府将继续以我认为适当的方式走下去，我当选就是为了承担这一职责。”

因为这次政府危机，费尔南德斯临时取消赴墨西哥参加拉共体峰会的行程，也不打算下周到美国纽约出席联合国大会。

费尔南德斯2019年接替马克里就任总统。由于经济衰退未见好转，加上新冠疫情拖累，阿根廷通胀率和贫困率居高不下，费尔南德斯政府经济政策受到反对派攻击。（沈敏）（新华社专特稿）

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