新华社巴黎9月18日电（记者徐永春）法国外交部长勒德里昂18日接受法国电视台采访时表示，澳大利亚撕毁与法国的潜艇合约转而与美英进行合作，这一事件造成“严重危机”，反映了法国盟友的“谎言”和“表里不一”。

勒德里昂说，他在美英澳正式宣布消息前一个小时才被告知法澳潜艇合约将中止以及美英澳的新谈判。这一事件反映了法国盟友的“谎言”“蔑视”“表里不一”和严重的信任缺失。

他说，法国召回驻美国大使是“法美关系史上第一次”，这一重大政治举动表明危机的严重性。法国将重新评估自身立场，以捍卫自身利益。

勒德里昂说：“应法国总统马克龙的要求，北约已开始对其基础进行反思。在马德里举行的下一届北约峰会将推出新的战略理念。显然，刚刚发生的事件将会对其带来影响。”但他未提及法国是否将退出北约。

勒德里昂强调说，美国此前突然从阿富汗撤军就没有与盟国协商，再加上此次潜艇合约事件，由此可见，“欧洲人应该团结起来共同捍卫自己的利益”。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。澳大利亚政府随即宣布，决定中止此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的供应合同。法国外交部17日发表声明说，应总统马克龙要求，法国决定立即召回驻美国和驻澳大利亚大使进行磋商。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)