新华社墨西哥城9月18日电（记者朱雨博 吴昊）第六届拉美和加勒比国家共同体（拉共体）首脑会议18日在墨西哥首都墨西哥城举行。与会领导人和政府代表重点讨论了加强地区一体化、反对外部干涉、抗疫合作、气候变化等议题。

拉美地区31国政府代表出席会议，其中包括18名国家元首或政府首脑。墨西哥作为拉共体轮值主席国主办会议。

墨西哥总统洛佩斯在开幕致辞中表示，拉共体是加强拉美国家间联系且尊重各国主权的地区组织。他呼吁停止针对部分拉美国家的干涉与封锁措施，并在美洲建立类似欧盟前身欧洲经济共同体的合作机制，加强美洲大陆内部市场建设。

秘鲁、古巴、哥斯达黎加等多国领导人在发言中表示，拉美多国面临相似或同源问题，各国应求同存异，合作应对发展难题。

会议通过《墨西哥城宣言》，内容包括建立拉美和加勒比航天局、建立自然灾害应对基金、协助地区国家获取新冠疫苗等。

会议还通过联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会提出的地区卫生合作计划，主要包括建立拉美地区疫苗与药物购买机制、建立疫苗生产开发及临床试验合作平台、推动卫生领域知识产权合作等。

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