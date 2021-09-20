新华社罗马9月18日电（记者叶心可）联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际农业发展基金（农发基金）和世界粮食计划署17日在线上联合举办了联合国南南合作日活动，聚焦全球南方国家农业粮食体系转型规划，探讨提高农业粮食体系的包容性和可持续性。

联合国粮农组织总干事屈冬玉在视频致辞中表示，南方国家在提供想法、解决方案等方面日益活跃。共同应对粮食不安全及营养不良等挑战，加快落实2030年可持续发展议程，需要加强南南合作、三方合作及南北伙伴关系。

农发基金全球合作与融资局局长罗恩·哈特曼指出，推行公平包容的粮食体系离不开南方国家间的有效合作。他呼吁各方积极合作，进一步加强信息和数字技术方面的研究创新，造福弱势群体。

中国常驻联合国粮农机构代表广德福表示，目前中国是联合国粮农三机构南南合作及三方合作的最大捐资方之一。作为南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者，中国愿与联合国粮农三机构，以及各成员国一道，不断促进缩小南北发展差距、消除发展赤字，为落实联合国2030年可持续发展议程，实现零饥饿、零贫困目标贡献力量。

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