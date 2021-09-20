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南非官员说南中文化交流前景广阔

2021年09月20日09:53 | 来源：新华网
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新华社开普敦9月18日电（记者吕天然）南非政府官员和艺术界人士18日晚在立法首都开普敦说，南非和中国等国家开展文化交流有利于增进互相理解，南中两国文化交流前景广阔。

南非西开普省主管文化事务和体育的官员安鲁·马雷和开普敦大剧院高级经理西蒙娜·埃拉迪恩在庆祝开普敦大剧院成立50周年举办的青年古典音乐会前接受了新华社记者采访。

马雷说，南非和中国等不同国家开展文化交流很有必要，这使不同国家人民能接纳对方和对方文化，并促进形成多元化社会。南中之间在所有的文化形式上都有交流的空间，比如舞蹈、美食、诗歌、视觉艺术和非物质文化等。她高度认可和赞赏中国对外文化集团发起的丝绸之路国际剧院联盟，认为作为这一联盟的成员，南非和中国有关机构将更好地开展文化交流。

埃拉迪恩说，南非和中国可以在本土的艺术形式比如南非的舞蹈、中国的京剧等许多方面开展文化艺术交流，也可以交流彼此对古典音乐等艺术形式的不同理解。开普敦大剧院期待通过与其合作的芭蕾舞团、管弦乐团、现代舞公司等和中国或其他国家的剧院开展文化交流。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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