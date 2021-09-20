新华社东京9月19日电 随笔：“九一八”断想

新华社记者冮冶

今年是九一八事变爆发90周年。9月18日，一个中国人不能忘却的日子。每年的这一天，中国大地汽笛长鸣，警示人们勿忘国耻，珍视和平。

翻开18日当天的日本六大报（《读卖新闻》《朝日新闻》《日经新闻》《每日新闻》《产经新闻》《东京新闻》），只有《朝日新闻》有一篇社论提及这一让中国人刻骨铭心的日子。这让笔者感到，对九一八事变，中日两国民众的记忆存在巨大温差。在当下，日本几乎无人关注，更有众多年轻人不知9月18日为何日。

《朝日新闻》这篇题为《多角度看历史之重要性》的社论开篇发问：“9月18日为何日？你知道吗？”

社论简要介绍了作为日军发动侵华战争起点的九一八事变。文章说，从那以后，日本陷入了（对华）全面战争的泥潭。

社论说，在中国，9月18日被称为“国耻日”。“但是，在日本，这一天根本就没有被意识到。”社论提到86岁高龄的名古屋大学名誉教授安川寿之辅每年对日本大学生进行的调查。调查说，很少有人能回答出这场战争是哪一年开始的。

社论表示，比起被害一方的记忆，加害一方的历史传承很难。更何况，能讲述那段加害历史的人越来越少了。

社论呼吁“多角度去看历史”，意在提示人们不仅从本国、也要从他国视角看历史，尊重史实。社论最后说：“9月18日是个什么日子？希望不要忘记，要牢记在心。”

关于被害与加害的记忆，在中国人眼里就是被侵略与侵略的历史记忆。九一八事变，是日军侵华战争的发端，而在那个列强瓜分中国的年代，中国人有更多苦难深重的记忆。与日本侵华战争相关的还有震惊世界的南京大屠杀、臭名昭著的侵华日军第七三一部队、惨无人道的“三光政策”……

在战后的日本，对其加害他国的历史意识淡漠。说起战火，日本人往往最先想到的是广岛、长崎原子弹爆炸、“冲绳之战”等。有多少人能切肤感受到曾饱受侵略战争之害，丧失家园、流离失所、生命遭涂炭的中国人对历史的痛苦记忆？

笔者25年前采访过当年参加侵华战争的一些日本老兵，如今他们中的许多人都不在了。随着时间的流逝，有正义感、能直视侵略史实、勇敢站出来讲述加害历史的老兵越来越少了。但是，他们是日本当年犯下战争罪行的见证者，他们的证言还在。

历史的传承需要代代为续。一个国家、一个民族只有了解自己过去曾走过的错误道路，才能避免重蹈覆辙。今天的日本人不应无视加害历史，只有了解至今仍深埋在中国人心中的战争受害记忆，才能增进相互理解，建立稳定的信赖关系。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)