新华社北京9月19日电 题：是“反恐利器”还是“杀人凶器”——美滥用无人机凸显霸权本质

新华社记者刘赞

国内外舆论压力之下，美军中央司令部司令麦肯齐17日终于承认，美军8月29日在阿富汗首都喀布尔实施的无人机空袭造成10名平民死亡，其中包括7名儿童。美军当时袭击的汽车及死难者都不太可能与极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支有关联，也不会对美军构成直接威胁。

麦肯齐称此次袭击是一个“悲剧性错误”。但美军制造的这类悲剧，实在是太多太多。近20年来，美国在所谓“反恐”战争中频繁使用无人机，造成大量平民伤亡。就在最近美军从阿富汗仓皇撤离的最后阶段，这一“反恐利器”滥杀无辜的消息再次引发国际舆论广泛关注，也让美国霸权主义的本质再次暴露于世人面前。

平民伤亡触目惊心

8月29日下午，喀布尔市民扎玛赖·艾哈迈迪刚把汽车开进家中院子，儿子法尔扎德就说要练习停车，便带着其他几个孩子钻进车里。就在此时，美军无人机投掷的炸弹从天而降命中这辆汽车，艾哈迈迪和几个孩子被当场炸死。

美军中央司令部一度声称，此次袭击的目标是对喀布尔机场构成威胁的“伊斯兰国”阿富汗分支成员，但邻居穆萨沃证实，艾哈迈迪根本就不是恐怖分子。艾哈迈迪的弟弟哈米迪悲愤地控诉：“这次袭击杀死了我们家10口人，包括我两岁的女儿，但我们都是普通的平民。美国人指控我哥哥是‘伊斯兰国’成员，这是在为犯下的罪行找借口。”

《纽约时报》和《华盛顿邮报》等美国媒体后来调查发现，艾哈迈迪非但不是恐怖分子，还是美国一个援助组织的长期雇员。美军官员称，他们并不知道遭无人机空袭的汽车司机的身份，但认为这名司机将“可能是炸药的物品”搬到了车上。而美国媒体报道说，军方看到的可能只是艾哈迈迪和一名同事将准备带回家的桶装水放进汽车后备箱。

这是9月18日拍摄的在8月29日被美军无人机袭击的阿富汗喀布尔居民区的汽车残骸。

这样的悲剧已无数次上演，也不是只在阿富汗上演。2019年9月，阿富汗东部楠格哈尔省一些农民围坐在篝火边时遭美国无人机轰炸，至少30人死亡，另有40多人受伤；2013年12月，也门西南部贝达省一些村民在参加婚礼时遭美国无人机袭击，11死、21伤；2011年3月，美国无人机在巴基斯坦北瓦济里斯坦地区空袭部族民众，造成包括老人和儿童在内至少40多人死亡……

与美国无人机在世界多地造成的巨大平民伤亡相比，上述袭击事件只能算是冰山一角。据总部位于英国伦敦的“新闻调查社”统计，从2004年2月到2020年2月，美国在阿富汗、巴基斯坦、索马里和也门的无人机空袭造成910名至2200名平民死亡，其中包括283至454名儿童。

漠视生命残酷无情

尽管美国政府声称尽力避免伤害平民，但实际上，美军无人机作战的方式就决定了其必然会殃及无辜。美方对此心知肚明，却依然滥用无人机，只能说明其对生命的漠视。

一些美国前官员承认，在阿富汗、巴基斯坦等国，由于地面情报搜集困难，美军越来越依赖电子监听和空中侦察，但这样收集的情报很难保证准确性。美国“截击”网站2015年公布的一批绝密文件指出，被美国无人机炸死的人中有90%都与轰炸目标毫不相干。

美国记者杰克·墨菲近日根据对无人机操作员等多名美军人员的采访，撰文揭露了美国在阿富汗进行无人机攻击的内幕。其中一个案例显示，美军2019年在阿富汗赫尔曼德省一次无人机攻击中误杀了3名平民，其中包括一名幼童，而在美国国防部的平民伤亡报告中，这次打击只造成1人死亡。

根据这篇报道，随着美国政府开始与塔利班谈判以谋求撤出阿富汗，美军日益依赖通过无人机攻击加大对塔利班的军事压力，试图以此获得谈判优势。美军在阿富汗的无人机攻击次数从2015年的不到1000次猛增到2019年的7423次。有驻阿美军人士直言，无人机攻击到后来纯粹是“为了杀戮而杀戮”。

与无人机滥用相对应的，是美军批准无人机攻击的程序和标准不断放松，权限被下放到更低级别的指挥官。很多时候，地面上的阿富汗人只要拿着武器或者穿着作战服，甚至只因为持有无线对讲机，就会被确定为打击目标。

一些美军人员在无人机行动中对待其他国家平民的冷血态度令人震惊。前美军无人机操作员布兰登·布赖恩特曾多次对媒体诉说他的经历：他有一次在阿富汗执行攻击任务时从无人机镜头中看到一名阿富汗儿童在导弹发射的最后时刻闯入目标地点，他向上级报告，得到的答复却是“别管他，那只是一条狗”。

霸权主义唯我独尊

美国之所以越来越多使用无人机执行作战任务，一个重要原因是这可以减少美军士兵的伤亡。为了减少本国军人伤亡，不顾其他国家平民死活，这充分暴露出美国唯我独尊的霸权主义逻辑。

从法律角度看，美国的无人机攻击严重践踏国际法。有法律专家指出，美国往往在不仔细甄别或无法甄别平民和战斗人员的情况下发起无人机攻击，其造成的平民伤害往往远超过对计划打击目标的损伤，这种行为有违国际法中的区分原则和比例原则。

而且，德国著名反战人士赖纳·布劳恩指出，美国80%的无人机作战行动发生在并没有同美国处于战争状态的国家中。美国从未向索马里、也门、利比亚、巴基斯坦等国宣战，却频频向这些国家派遣无人机，侵犯了当事国的国家主权。

针对美国无人机攻击造成的平民伤亡问题，美国国内和国际社会早就发出质疑和批评，但美国政府一直避重就轻。2016年，为缓解舆论压力，奥巴马政府出台政策，要求美国国防部和情报部门定期公布无人机攻击造成的平民死伤情况。但美国政府公布的数据与其他国家和一些非政府组织的数据差距很大，其真实性遭到广泛质疑。到了2019年，特朗普政府不顾各方反对，干脆废除了公布相关数据的政策。

9月18日拍摄的在8月29日被美军无人机袭击的阿富汗喀布尔居民区。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

一些受害民众试图采取司法途径向美国讨公道，却遭美方无视甚至阻挠。巴基斯坦人阿卜杜勒·卡里姆·汗的哥哥和儿子死于2009年12月一次美国无人机空袭。他向伊斯兰堡高等法院起诉美国中央情报局前驻巴机构负责人乔纳森·班克斯，但美方对此不予理睬。他2012年受邀赴华盛顿参加国际无人机峰会，计划就维护无人机空袭受害者家庭权益问题发表演讲，但美国政府拒绝为他发放签证。

对于8月29日的喀布尔无人机攻击，虽然美国军方最终在国内外舆论压力下承认误炸并道歉，但阿富汗舆论担心，美国似乎是“想用一个道歉了结一切”。艾哈迈迪的兄弟艾马尔对媒体说，道歉换不回失去的亲人，“美国必须找到凶手”。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)