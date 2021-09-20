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新华国际时评：乱扣帽子是美方抹黑中国惯用伎俩

2021年09月20日09:37 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电 题：乱扣帽子是美方抹黑中国惯用伎俩

新华社记者乔继红

近日，中国市场监管部门依法处罚个别虚假宣传的外资企业，某些美国媒体便急不可耐地对此扣上一顶“民族主义消费革命”的帽子，还妄称中国民族主义情绪不断抬头。

这是美方操弄舆论、误导公众的又一典型案例。通过炮制“民族主义消费革命”这样一个误导性标签，将中国合法合规的正常监管、有理有据的严谨施政，歪曲成带有封闭排他色彩的所谓“民族主义”行为，再辅以一些名为中国问题观察人士、实为反华急先锋的“歪嘴和尚”的胡言乱语，企图把海外民众认知引入歧途。

乱扣帽子是美方混淆视听、抹黑中国的一贯伎俩。在涉疆问题上，美方给中国贴上“种族灭绝”“反人类罪”的标签；在涉港问题上，美方污蔑中国“削弱民主”“打压新闻自由”，把反中乱港行径美化成“美丽风景线”；在病毒溯源问题上，美方炮制“中国实验室泄漏论”；针对“一带一路”建设，美方给中国扣上“新殖民主义”“债务陷阱”的帽子……美式谎术花样不断翻新。

美方给中国扣的形形色色的帽子，没有一个不是颠倒黑白、信口雌黄。在中国新疆，维吾尔族民众安居乐业，清真寺的数量是美国的十多倍。在中国香港，国安法实施一年多给香港带来繁荣稳定，事实充分证明，美方是打着“民主”“自由”的幌子，行干涉中国内政之实；在病毒溯源问题上，全球范围内，医学界、政界人士多次直斥“中国实验室泄漏论”不尊重科学事实；随着“一带一路”持续深入开展，中外互利共赢的成果日益丰硕，所谓“新殖民主义”“债务陷阱”等谬论不攻自破。

美方何以给中国“扣帽子”成瘾？因为捏造一个子虚乌有的新词，炮制一个耸人听闻的标签，没有什么成本。而以这种方式污蔑中国，手法相对隐秘。“帽子”“标签”本身都已预设前提，往往易于误导受众。德国作家吕德斯曾指出，美国政府及利益集团非常善于通过窄化信息来源、极化人们判断，来混淆是非，左右公众的判断力。

美方还常常利用西方社会对中国的无知和偏见给中国“扣帽子”，渲染炒作对华的莫名恐惧。美国《行政情报评论》周刊曾刊文指出，美国和欧洲的大多数人对中国知之甚少，这使得具有地缘政治动机的那些媒体和反华游说团体支持者，能够相对容易地描绘出一幅完全歪曲的中国图景。

然而，无论美方“扣帽子”的手法有多少，“贴标签”的方式有多无耻，谎言终究经不起事实检验，世人辨别美方虚假说辞的眼睛正在逐渐明亮起来。当美方污华反华的卑劣意图一再被人们看清时，美国的国际信誉更是随之坍塌，美方“谣言制造机”的丑陋面目也更昭然于天下矣。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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