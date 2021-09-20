刘海潮 西南政法大学政治与公共管理学院副教授

近期，美国政客和部分媒体就疫情溯源问题不断抛出各类政治话语，处心积虑地将舆论斗争矛头引向中国。这种做法本身不是对科学防疫和客观事实的尊重，而更多反映美国政府以新闻自由、民主为幌子，为掩盖某些事实而急于对自身防疫不力寻找“替罪羊”。对此，立足于科学和合理防范的需要，中国政府和人民有理由相信，中国全面抗击新冠疫情的阶段性胜利足以全面驳斥美方抹黑的政治企图。尽管美国操控话术能力极强，极力拼凑出疫情图像中的国际同盟者与支持者，但其虚伪的政治表演难掩摇摇欲坠的美式霸权，其结局必然会以失败而告终的。

政治凌驾事实之上的自私行为

为降低“抗疫无能”的舆论指责，美国官方大玩政治游戏，在涉疫话语表述上采取转移视线、推卸责任等方式混淆视听，意图表明疫情扩散变异的根源在外部，刻意渲染启动第二阶段溯源的重要性。

一方面，美国官方从自身利益出发，将一些媒体或学者捕风捉影的言论转变成政府部门的公开声明或评论，严重背离了疫情溯源的科学精神。敢于下“结论”是美国抛出各类溯源观点的显著特征，主要目的是对公众形成心理冲击，至于是否准确则处于次要地位。美国部分政客抛出各类政治话语炒作疫情溯源，经常使用“情报”、“替代战略”、“假说”、“怀疑”、“独立调查”等提法。为增强“可信度”，美国官方善于将上述似是而非的论断，“巧妙”转换成“被迫”、“无奈”地要求查明“真相”的情感性表述，并以所谓“受害者”立场阐明相关政策。显然，美国不主动从自身找原因和反思疫情防控政策是否存在漏洞，反而别有用心地寻找外部问题，在本质上属于推卸责任的甩锅行为。

另一方面，为强化公众刻板印象，美国官方不厌其烦地重复相关论断或观点，造成具体话语表述内容更具迷惑性。这一做法符合美国借疫情溯源打压中国的初衷，试图营造出“谎言重复千遍便成了真理”的舆论闹剧。拜登政府持续将科学的溯源问题政治化，借助新闻发布会、媒体采访等途径表达对世卫组织相关报告的不满，反复渲染中国在疫情溯源上的“可疑”之处，并公开探讨“自然起源论”、“实验室泄露论”等多种提法。可见，美方对疫情溯源的话语表达貌似中立，但实则带有强烈感情色彩的主观偏见，反映出积极迎合大众心理的政治“洗脑术”。

此外，随着相关信息的不断扩散，美国政府不着痕迹地将虚假疫情信息植入社会舆论，无形中放大了“假消息”的负面危害。美国官方在“制造”疫情溯源过程中，并不满足单纯的言论攻击和问题“发现”，而是有意操纵相关舆论动向。在国内疫情仍未明显好转的背景下，美国媒体仍然轻描淡写，转换视角强调“解封程度”“飞机恢复航班量”等指标，强调本国抗疫取得“巨大成就”。这种行为本身具有欺骗性，不仅严重误导美国国内舆论，而且在事实上造成国际社会的认知分歧。显然，美国对疫情舆论的引导具有强烈的非理性特征，诉诸大众心理倾向将科学问题变成政治溯源，表现为政治性话语呈现出压倒性优势，并力图在溯源论证上为自身行为赋予道德色彩。

争夺涉疫话语权操纵大众舆论

美国政府立足于本国利益，极力标榜自身有权制定如何开展溯源“真相”的标准，意图为自身言行披上道德外衣。具体而言，美国抛出政治溯源的相关话语表述充满了强烈的政治算计，毫无顾忌地将中国当做“假想敌”，以期在特定受众范围内形成“共同阵线”。

首先，积极塑造政治精英一致对外的话语表达。目前，美国会共和党部分议员对拜登政府及民主党的防疫政策并不买账，甚至曾因是否戴口罩问题产生公开对抗。为弥合本国政治精英内部分歧，拜登政府有意借疫情溯源转移国内矛盾，放任他们毫无遮拦地攻击中国，从而出现一致对外状态，这也是拜登政府所期望的政治效果。同时，对于国际舆论呼吁调查德特里克堡生物实验室，美国政府及其媒体闭口不谈，国内精英也故意选择性忽视。显然，如果美国政治精英持续渲染并不存在的外部“敌人”，将会加速步调一致地对待疫情溯源问题，在实质上成为提升内部凝聚力的重要契机。

其次，诱导大众盲从官方立场的疫情溯源。面对国内尚未好转的疫情形势，美国政府处心积虑地发起政治溯源，蒙蔽大众对真实信息的获取，其直接目的是降低国内对官方抗疫不力的不满情绪。为形成本国公众对溯源的广泛认可，美国一些媒体或机构采取多种途径发布一些随机调查数据，暗示绝大多数参与者均支持官方发起新的溯源工作。这一状况意味着美国打着求“真相”、树“敌人”的动机，主动将斗争矛头指向境外，既要达到借助疫情获取民众原谅的政治目的，也试图弥合因疫情被放大的种族、族群裂痕。

再次，竭尽所能封堵盟友对政治溯源的异见。为制造和拉抬国际舆论声势，美国极力拼凑各类跟班，趁机拉拢乃至挟持政治盟友及其追随者，迫使各类政治盟友在疫情溯源问题上选边站队。如果欧洲、大洋洲等地部分国家见风使舵，积极配合美国发表联合声明或者附署相关倡议，那么就会因疫情溯源形成符合美国利益需求的共同声音，这也是美国求之不得的。换言之，疫情溯源为美国争取盟友支持和形成所谓的“小圈子”提供了重要契机，如果美国没有启动第二阶段的疫情溯源，那么其盟友及其追随者很难在疫情政治化问题上形成共识。

终将沦为国际抗疫中的“另类”

为维持所谓疫情溯源的同盟关系，美国政府及媒体把撒谎、抹黑和胁迫奉为圭臬，毫无节制地采取暗中施压、公开嘲讽的“消极”话语迫使对方改弦更张。美国意图制造出疫情防控的“两个世界”和“两种声音”，即主张用对立、攻击的二元思维破坏当前国际社会合作、互助的抗疫大局。其实，美方将关乎个体生命的健康权、生存权等人权问题置换成政治立场的选边站队，胁迫世界各国和国际组织公开表态，极力创设出符合美国利益需求的国际抗疫地图，恐将竹篮打水一场空，最终沦为国际笑柄。

一方面，美国力推世卫组织启动第二阶段溯源引发巨大争议。对于美方的“政治勒索”，我国在公开揭露其本质的同时，并非封堵了启动溯源的建议，而是要求在尊重前一阶段溯源基础上，能够在世界各地同步推进涉及多条线索的溯源工作。其实，美国政府将矛头指向中国的做法毫无依据，且显失公平，之所以能够推动部分国家追随其立场，在本质上属于透支军事、经济影响力的结果。在很大程度上，世卫组织总干事谭德塞前后矛盾的表态与美国在幕后的压力密不可分，这也是不少国家公开反对美国等西方国家采取“有罪推定”溯源问题的原因所在。不难想象，如果世卫组织内部因美国施压而出现巨大裂痕，那么对国际合作抗疫大局的破坏是显而易见的，也必将严重迟滞符合科学精神的溯源工作取得新进展。

另一方面，美国暗中施压部分国家与其保持同一立场并不现实。目前绝大多数国家的疫情防控处于身单力薄的状态，不仅缺乏疫苗研发能力，而且也在购买疫苗及类型选择上较为被动。然而，疫情防控事关到一个个鲜活的生命个体，任何人任何国家都无法独善其身，意味着只能采取合作、妥协等同情心、同理心来积极应对。与中国积极参与“疫苗分享计划”所不同，美国坐拥辉瑞、强生和莫德纳三种疫苗的供应权，囤积了远超国内民众需求的疫苗试剂，却不愿对外提供广泛的疫苗援助。因此，在极度自私状态下，美国期望广大发展中国家追随其立场，即便促使其保持沉默，也难以获得这些国家的真心认同。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)