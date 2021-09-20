新华社俄罗斯奥伦堡9月19日电 题：职责在肩，祖国在心——“和平使命-2021”中方参演部队用强有力思想政治工作激发官兵士气

梅世雄、刘敏

参加“和平使命-2021”上合组织联合反恐军事演习，摆在北部战区某合成旅合成一营突击车一连指导员孟曦眼前的，还有一道极其重要的“政治题”——如何在重大考验面前不断强化官兵的责任感和使命感？

出发之前，31岁的孟曦再次翻看那沓保存完好的请战书。一份份请战书文字朴实，却映照着官兵们的初心，拿在手里亦有着沉甸甸的分量。

上等兵杨海鹏是连队参演官兵里唯一的义务兵，他在请战书中这样写道：“当兵，就要为荣誉而战。以中国军人的身份走向国际舞台，是我长久以来的梦想。如果美梦成真，我将愿意接受任何考验。”

“在党员骨干的带动下，连队所有官兵都铆足了劲，昼夜连轴转，用‘中国速度’‘中国作风’高标准完成了各项演习准备任务。”回忆起连队远赴俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场执行联演任务以来的种种表现，孟曦的眉眼间难掩欣喜与骄傲。

夜色茫茫，寒意侵衣。后贝加尔斯克车站装备换乘，考验着每一名出征官兵的精神、意志和体力。从星光点点到晨光初露，负责指挥车辆的排长洪铁壮一直都在忙碌，几乎没有停歇。

洪铁壮说：“把装备完好无损地换乘到俄方平车上，是所有官兵的共同目标。越是这种时刻，我们党员越需要自我加压，有更高的自我要求。”

作为第一批抵达东古兹靶场的官兵，呈现在孟曦和战友们眼前的是一片荒原。连续4天，连队官兵用每天14小时的工作量完成营门建造、国旗杆搭设、宿舍帐篷架设等任务。

每当疲倦的时候，官兵们总能听到孟曦的呼喊：“党员在哪里？”这个党员比例过半的团体中不断有人站出来，带头冲锋。大家团结一心，拧成一股绳，战斗热情只增不减。

调试那天，鲜艳的五星红旗徐徐升起，孟曦和战友们不由自主地停下来，凝望着那面鲜红的旗帜，庄严地敬上军礼。

“中国符号”总能唤起每一名参加“和平使命-2021”联演任务的中国军人的精神共鸣，激发起奋进的精神力量。

车辆准备阶段，官兵们在每辆突击车上都精心贴上了国旗图案，连队驾驶员王晓龙跟身边的战友说：“有了国旗的力量加持，我们的突击车气势倍增。”

漫步营区，国旗符号处处可见，从每名参演人员军装左臂缝制的国旗图案，到所有装备上贴着的国旗图标。每次外出训练，从远处回望营区时，官兵们都会看到五星红旗高高飘扬，满眼的庄严、神圣和敬畏。

演训场上，无论行至何处，记者总会听到来自不同国家熟悉而又陌生的招呼声：“你好！”“中国军人真棒！”“中国，加油！”

这份主动的问候，这份真诚的祝福，是对中国的尊重，也是对中国军人的敬佩。

这，就是中国力量。

“此时此刻，我们只有一个身份，那就是中国军人！”站在这片异域演兵场上，孟曦和所有中方参演官兵斗志昂扬、自信满满，“只要我们充分发挥‘一不怕苦、二不怕死’的战斗精神，精诚团结、密切合作，就一定能把中国军人的良好形象印刻在茫茫的东古兹草原上。”

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