新华社俄罗斯奥伦堡9月19日电 记者手记：“和平使命-2021”中方参演部队在硝烟味中探索新型作战样式

新华社记者梅世雄

自9月10日全部抵达俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场演习地域以来，由550余名官兵组成的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习中方参演部队，已在异域他乡战斗生活了近10天。

在采访期间，记者接触到的每一名中国军人，谈的最多的就是实战化。

中方参演部队地面突击群指挥员、北部战区某合成旅合成一营营长阚金柱，是首批抵达演习地域的中国军人之一。在这次演习中，他将带领部队围绕合成营境外无依托独立执行任务能力，进一步探索作战指挥多源感知、作战要素高度融合、作战空间向多维拓展的新型作战样式。

阚金柱说：“要完成好这项任务，必须在每一次实兵合练中充分发挥自身模块化、多能化的作战编成优势，在指挥协同、侦察引导、火力打击等多个环节试验探索发挥‘前伸触角’作用。”

9月17日上午，参加“和平使命-2021”联演的各国参演部队举行第三次实兵合练，也是第二次实弹合练。记者登上了阚金柱的指挥车，亲历了这场震撼人心的训练。

滚滚黄沙中，多架战斗机对“敌”重要目标实施精确火力打击，地面炮兵部队和陆航作战群展开空炮联合突击；漫天硝烟里，步战车、突击车等轮式装甲设备组成的多个地面突击队展开战斗队形，在空降特战队员的引导下向“敌”前沿发起冲击。在空航、陆航、特战、侦察、电抗等多种力量支撑下，以阚金柱麾下的这支合成营为主体的中方参演部队陆空一体、协同推进，与多国部队合力歼灭“恐怖武装”。

硝烟味，不仅表现在每一名参演官兵身上，还体现在中方导演部的导调控制、反恐集群指挥部的指挥、“中国营”野战营区的构设等与演习有关的方方面面。

中方参演部队根据作战指挥需求，抵达东古兹靶场后，成立了导演部、集群指挥部和实兵部队三级指挥机构。

一踏入中方导演部，记者看到，车载指挥方舱内灯火通明，舱壁上挂着各式各样的作战地图。地理、气象、空域、电磁频谱等信息实时显示在电视墙上。值守的导演部领导时刻紧盯着不断变化的数据，倾听各要素人员的汇报，快速作出判断。

在反恐集群指挥部，记者亲历了一场火药味十足的大辩论。各个席位围绕如何排兵布阵、如何定下决心唇枪舌剑。对于一些涉及作战的重大问题，许多席位人员尖锐地提出不同意见，并阐明理由——兵力配置合不合理、指挥编成科不科学等。

中方参演部队实兵部队战地指挥手段，同样发生了地覆天翻的变化。实兵部队指挥机构依车建所，演练中既可隐藏于丛林，又可在荒原中机动。

记者走进中方参演部队野战营区“中国营”，满眼看到的都是基于实战化的构设。营区大门用沙箱组合拼接成曲折通路，配合上周围的壕沟和铁丝网，防止人员和车辆冲击。营门内侧两个掩体，一个上面有遮盖，侧重隐蔽；另一个上面有两个射击孔，侧重观察和攻击。

据中方参演部队参谋郑金介绍，除了常规防卫设施外，他们还配备了两台侦察车。这些侦察车具备红外监测功能，构成全方位、立体式防卫体系，可以确保整个营区安全。

在野战车场，100多台车辆装备都按照战斗编组模块化停放，一旦遇有情况能够以最快速度出动。官兵按照作战模块分区住在野战帐篷中，以便于实现快速响应。

几天后，“和平使命-2021”联演实兵实弹演习即将展开，中方参演部队必将以过硬的军事素质、顽强的战斗作风，在国际演兵场上展现中国军队的良好形象。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)