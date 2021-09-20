晓 鹿

中秋节即将到来之前，国务委员兼外长王毅结束了越南、柬埔寨、新加坡、韩国四国之行。晓鹿统计了一下，自新冠肺炎疫情暴发以来，这已是王毅第四次到访东盟国家，第二次访问朝鲜半岛。王国委如此频密地出访周边释放出哪些信号？晓鹿和大家分享几点看法。

中国东盟是唇齿相依、守望相助的命运共同体

“周边是首要”是中国外交总体布局的一大支柱，而东盟十国堪称“首要”之首。给大家举一组数字，大家就能够看出中国东盟关系有多么紧密：双方贸易额达到6852.8亿美元，互为第一大贸易伙伴；双向投资累计突破3100亿美元；年度人员往来疫情前已超过6500万人次，每周往返航班近4500架次，互派留学生超过20万。今年是中国东盟建立对话关系30周年，11国20亿人民迎来“三十而立”的黄金发展期。中国外长走得勤，东盟国家外长同样也跑得欢。疫情以来，印尼、菲律宾、新加坡等东盟国家外长多次访华，东盟国家外长还联袂赴重庆同王毅举行特别外长会纪念双方建立对话关系30周年。双方像走亲戚一样常来常往，这在东盟其他对话伙伴中难得一见。

访问期间，王毅同越柬新三国政要就增进互信、深化合作、保持地区和平稳定等议题深入交流，取得一系列新成果。越方表示中越同为社会主义国家，谁也无法动摇和改变越中之间的团结合作。柬埔寨首相洪森在面向全国直播的讲话中强调，中国为柬发展作出的贡献没有任何国家可以替代，任何外部恐吓、诱拉都不会动摇柬发展对华合作的决心。新方表示中国崛起是过去40年地区最成功的故事，新中是紧密朋友，愿同中方合作开创两国关系新时代。王毅表示，中方将在已提供3.6亿剂疫苗的基础上，通过“中国东盟疫苗之友”机制继续向东盟国家提供疫苗，全力帮助东盟国家抗击疫情。上述表态受到三国高度评价和热烈欢迎。双方还同意扩大贸易、投资、数字经济、绿色发展等领域合作，推动《区域全面经济伙伴关系协定》明年初生效实施，加快“南海行为准则”磋商，为打造更加紧密的中国东盟命运共同体注入强劲动力、提供可靠保障。

半岛人民是半岛真正的主人

近年来，中方为推进半岛无核化进程、维护半岛和平稳定，提出美韩暂停联合军演、朝鲜暂停核导开发的“双暂停”建议和半岛无核化与半岛和平进程齐头并进的“双轨并进”思路，为缓和半岛局势、解决半岛核问题指出了正确方向，得到各方赞同，彰显了中国的半岛事务中的负责任大国作用。

当前，朝韩关系停滞不前，朝美关系陷入僵局，韩国大选帷幕拉开，朝方再次进行导弹试射，半岛形势似乎又来到一个十字路口。半岛局势是紧是缓、无核化进程是进是退，牵动国际社会的目光。王毅此时访韩，一方面要巩固中韩关系发展势头，另一方面要防止半岛局势再度紧张，可以说相当考验中国外交的智慧。

王毅访韩期间，以近30年来中韩关系发展的三点启示为切入点，强调中方愿同韩方以纪念两国建交30周年为契机，坚持相互尊重，聚焦互利合作，致力半岛和平，推动中韩关系实现更大发展，得到韩方积极回应。双方一致同意发挥好中韩关系未来发展委员会作用，规划好下一个30年两国关系发展方向，开启更加成熟的中韩关系。双方还同意利用今明两年“中韩文化交流年”扩大人文交流，这将为拉近两国民众感情提供新的机遇。

在半岛问题上，王毅表示无论形势如何变化，都必须坚持半岛和平的大方向不动摇。半岛和平来之不易，值得倍加珍惜。不管形势如何跌宕起伏和复杂变化，都不应放弃对半岛和平的期盼，都不应停止对半岛和平的争取。要以坚韧不拔的意志，克服和排除各种干扰，毫不动摇地推进半岛和平进程。这再次体现了中方作为半岛和平建设者和守卫者的担当。韩方积极评价中方在半岛问题上作出的贡献，希中方继续发挥建设性作用。

值得注意的是，王毅访韩期间还指出，半岛双方人民是半岛真正的主人，半岛的前途命运应当掌握在双方人民手中。中方支持南北双方改善关系，支持双方加强沟通交流、化解矛盾分歧、推进互利合作，支持双方排除干扰和阻力，朝着共同发展繁荣的方向迈进。晓鹿认为，这是对“双轨并进”思路的补充、完善和发展，有利于半岛和平因素的增长，也有利于为半岛无核化积累条件，充分体现了中方在半岛问题上的客观公正立场。

美国应当放弃零和博弈思维

每次王毅访问周边国家，外媒尤其是西方媒体都会解读为是中美两个大国间进行的一场地缘博弈。有的媒体对比王毅与美国副总统哈里斯访越待遇的不同，认为越共中央总书记阮富仲会见王毅而没有见哈里斯，表明越方更重视对华关系。晓鹿对此有三点看法。

首先，中国同周边国家开展合作始终本着平等互利的原则，也始终坚持开放包容的理念。中国同东盟关系的发展就是一个例子。中国东盟关系的发展，不仅有力推动了双方各自发展，也带动美国、欧盟、日本等域内外国家加大对东盟投入，为地区合作注入强劲动力，同时提升了地区合作的开放性、包容性。把中国同周边国家关系的发展、合作的深化解读成搞大国博弈，这是用冷战心态看待当今的现实，用零和眼光审视共赢的前景，既不符合实际，也容易造成误解误判。理智的选择是，对中国和周边国家加强友好合作持理解、欢迎、支持的态度，因为这是造福地区、惠及全球的大好事。

第二，至于中美关系，由于美方在一系列问题上干涉中国内政、打压遏制中国发展，导致中美关系出现目前的严重困难局面。中方当然要坚定不移捍卫自身正当权益。美方应当纠正错误，同中方相向而行，推动两国关系尽快回到健康发展的轨道上来。正如王国委所言，关键问题在于，美方应当客观理性地看待中国发展。世界上不仅美国有发展权利，其他国家也有发展的权利；不仅美国人民有权过上幸福生活，其他各国人民也有权过上幸福生活。世界应该是丰富多彩的，大家都发展才是真发展，才是可持续的发展。不能只让一个或几个国家发展，而其他国家都处于贫穷当中。美方应当客观理性看待今天的中国，寻找和扩大同中国的互利合作。用零和博弈的思维和中国打交道，注定是要碰壁的。中国的发展振兴有强大的内生动力，不可阻挡。中国同周边国家的互利合作同样有强大的内生动力，也是不可阻挡的。

第三，美国无论是推“印太战略”，拼凑“三边安全伙伴”、“四边机制”、“五眼联盟”，还是筹划“民主峰会”，都让人感到是“瞎忙活”。因为美国没有抓住地区国家和国际社会真正的关切。地区国家和国际社会关心的是尽快控制疫情、恢复经济而不是挑起一场“新冷战”，是在平等、开放、包容的基础上合力应对气候变化、网络犯罪等全球性挑战而不是挑动分裂、制造对抗。只要中国牢牢抓住平等互利、开放包容、合作共赢的旗帜，美国的“瞎忙活”就会变成“白忙活”。

说了这么多，最后要祝忙碌的王国委和他的同事们中秋快乐！

(责编：苏缨翔、徐祥丽)