美国国土安全部18日说，今后三天将增加航班架次，将近日涌至得克萨斯州边境小城德尔里奥的数以千计非法移民遣送出境。

国土安全部当天说，将在接下来的72个小时内安排更多航班，加紧把非法移民遣送回海地等国。另外，美方正与巴西和智利等国磋商，希望对方接收部分移民。

近期，大批非法移民在连接德尔里奥市与墨西哥科阿韦拉州阿库尼亚城的“德尔里奥国际桥”一带“安营扎寨”，其中许多人是海地人。他们不时到阿库尼亚城购买食物和生活必需品，再蹚河返回宿营地。

美国海关与边境保护局监控着这片临时营地。德尔里奥市市长18日晚说，这一区域现有超过1.4万名非法移民“等着被拘留”，地方和联邦政府机构派遣人员、大客车和飞机参与处置。

国土安全部在声明中说，执法人员17日把大约2000名非法移民从德尔里奥转移至其他城市的移民处置设施，后续将启动遣返程序，也可能处理部分人的避难申请。国土安全部将在20日早晨以前向当地增派400名执法人员，协助维持秩序。

美联社报道，暂不清楚这些非法移民如何在短时间内迅速抵达德尔里奥。这个小城人口大约3.5万，没有能力收容和处置这么多非法移民。

美国海关与边境保护局17日临时关闭德尔里奥市通往阿库尼亚城的唯一口岸，以应对“紧急安全需求”。这座口岸18日仍处于关闭状态。

一名不愿公开姓名的美国官员17日告诉美联社，从19日开始，把非法移民运出美国的航班每天可能有5至8趟，取决于遣送移民行动的执行情况和海地方面的接收意愿。

尽管美国想让非法移民打消留在美国的念头，一些栖身德尔里奥国际桥下的海地人告诉美联社记者，他们仍打算留在这一卫生条件恶劣的营地，等待美国批准他们申请避难。他们担心，海地原本就深陷贫困等各种危机，近期又经历总统遇刺引发政局紧张、地震等灾祸，情况越来越糟。

海地总统若弗内尔·莫伊兹7月7日凌晨在家中遇刺身亡，警方逮捕或拘留一批涉嫌参与刺杀莫伊兹的嫌疑人。海地西部地区8月14日发生7.2级地震，造成超过2200人死亡、1.2万人受伤。

唐纳德·特朗普任美国总统期间采取强硬移民政策，现任总统约瑟夫·拜登相关立场相对“温和”：遣返大部分非法移民，但允许不少携家带口入境者和绝大部分孤身越境的未成年人留在美国。不过，美国政界对拜登不断施压，共和党人和拜登所属的民主党内人士都呼吁他迅速采取措施遏制非法移民潮。

据美联社报道，美国政府8月在美墨边境拦截非法移民逾20万人次，为近20年来单月数量之最，其中大部分人被遣返。（安晓萌）（新华社专特稿）

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