对美国、英国、澳大利亚私下勾连而牺牲法国利益的做法，法方怒气不减。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂18日以尖锐措辞继续“炮轰”对方，警告说法国与这三个盟友的关系面临“严重危机”。

勒德里昂当天接受法国电视2台采访时说，美澳英协议合作建造核动力潜艇、导致法澳常规潜艇项目下马，整个过程充斥着“谎言、两面三刀、背信弃义和目中无人”。

勒德里昂16日就指责这三个盟友对法国“背后捅刀”。17日，法国宣布召回驻美国和澳大利亚大使，矛盾升级。

面对法方怒火，澳大利亚总理斯科特·莫里森试图辩解，声称他与法国总统埃马纽埃尔·马克龙6月会晤时，已告知对方澳方有意放弃两国间潜艇项目。但勒德里昂否认双方事前曾就此磋商。

勒德里昂说，法国从美国和澳大利亚召回大使“非常有象征性”，旨在“显示我们有多么不满和我们之间存在严重危机”。

就法国为何不召回驻英国大使，勒德里昂语带轻蔑地回答：“我们召回（驻美、澳）大使是为重新评估情况。至于英国，没这个必要。我们知道，他们一贯是机会主义者，没有必要让（驻英）大使回国汇报。”

“英国在整件事里就像个第三者。”勒德里昂说。

法新社报道，勒德里昂抛却外交辞令，显示法方无意缓和这场危机。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英两国将支持澳海军建立核潜艇部队。澳大利亚随后宣布，中止从法方采购12艘常规潜艇的协议。法新社报道，签约时，合同价值500亿澳元（约合365亿美元）。近期评估显示，由于成本超支和汇率波动，这笔军售合同价值大约900亿澳元（约合659亿美元）。

法国驻澳大利亚大使让－皮埃尔·泰博接受一家澳大利亚电台采访时说：“这不是卖沙拉或土豆，而是关乎最高层面的互信关系，涉及机密性和敏感性最高的问题。”

勒德里昂18日还就美国与北大西洋公约组织的关系提出质疑。“我们不得不对联盟与美国之间（关系）的牢固性提出疑问。在真正的联盟中，大家相互讨论、相互尊重，但事实并非如此。”

路透社援引一些分析人士的话报道，这场风波可能会给美国与法国以及整个欧洲的盟友关系造成持续性损害。

勒德里昂表示，法国明年接任欧洲联盟轮值主席国后，将把推动制订欧盟自己的安全战略作为首要目标。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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