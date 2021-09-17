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“2021BIBF诗歌之夜——每个城市有条河”活动以“线上+线下”的方式在多国多地联动举行

2021年09月17日20:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月17日电（记者朱玥颖）9月15日，由北京出版集团与中国图书进出口（集团）有限公司、浙江出版联合集团共同策划的第28届北京国际图书博览会（BIBF）首场主题活动“2021BIBF诗歌之夜——每个城市有条河”活动以十月文学院为现场，在多国多地联动举行。

诗歌作为一种延续千年的艺术形式，既记载了文化的源远流长，又对不同时代予以回应和想象，并以其天然的世界性调动起无数敏锐而丰富的情感，成为各国家、各民族，乃至全人类心灵的吟唱。在当下疫情尚未完全消除、世界各国人民出行交往受限的困境中，“诗歌之夜”使世界各地的诗人、读者相聚云端，共同欣赏不同语言诗歌的节奏和韵律，互相分享各自城市河流滋养的文化和艺术，在共通的精神世界里充分表达最真挚的体验和对真善美的永恒追求，能够帮助人们消除偏见与隔阂，凝聚共识和信心。活动通过演唱、演奏、朗诵和舞蹈等艺术形式，向全球读者展现并诠释了延续千年的中国诗歌文化和运河风貌。

活动特邀中国著名诗人，诗学家、音乐与文化批评家欧阳江河，中国著名诗人、作家西川，中国作家协会创研部主任、诗人、评论家何向阳、北京师范大学教授、国际写作中心主任助理张晓琴，布鲁塞尔文学奖得主、叙利亚著名诗人阿多尼斯，俄罗斯著名诗人马克西姆·阿麦林，澳大利亚当代著名诗人朗·丽芙，匈牙利诗人淑图·芳妮和日本小说家、文艺评论家平野启一郎参与线上论坛，通过现场连线和视频的方式共同交流探讨诗歌创作和诗歌文化。

文艺表演琵琶独奏《送我一枝玫瑰花》。北京出版集团供图

图为BIBF诗歌之夜揭幕仪式。北京出版集团供图

本次活动也为即将到来的第六届北京十月文学月活动拉开了序幕。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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