人民网布鲁塞尔9月17日电 （记者张朋辉）9月16日，中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印就美国常驻团与暴恐分裂组织合办反华图片展发表谈话。发言人指出，美为打压其他国家已经丧失了最起码的底线，采取令人不齿的行为，进一步强化了自己“阴谋者”的形象。这种闹剧不仅徒劳无功，而且会沦为世人笑柄。

谈话全文如下：

美国为了遏制中国发展，不惜与“世维会”这样的暴恐分裂组织狼狈为奸，合伙炮制所谓“展览”，妄图散布关于中国的虚假信息，从中渔利。美为打压其他国家已经丧失了最起码的底线，采取令人不齿的行为，进一步强化了自己“阴谋者”的形象。

将人权作为政治工具，在世界各地制造分裂和动荡，为美政治私利服务，是美一贯伎俩，世人皆知。美既不关心自己普通民众的人权，更是频频侵犯别国人权。美是世界上杀害穆斯林最多的国家，2011年以来，美国在阿富汗和中东等地区非法发动的战争已造成超过80万人死亡，其中大多数是平民，导致数千万人流离失所。美士兵在海外军事行动中随意射杀平民，肇事者至今逍遥法外。美还大搞单边强制措施，在新冠肺炎疫情下变本加厉，极力阻挠受害国获得攸关生命的抗疫物资和粮食等人道主义援助，严重危害受害国民众人权。我们不禁要问，美国动辄自我标榜“保护人权”，当它发动侵略战争、美国军队向无辜平民开枪投弹时，保护的是什么人权？美国动辄挥舞制裁大棒，带给受害国民众深重苦难时，保护的又是什么人权？

近年来，美国普通民众的人权和生存状况日益恶化，美当权者却无动于衷、毫不作为。美国是目前唯一仍有数百万人处于饥饿状态的发达国家，近七分之一人口挣扎在贫困中；美国结构性种族主义和种族歧视愈演愈烈，非洲裔、亚洲裔、穆斯林、印第安人遭受严重歧视和社会不公；美政府抗疫失败，导致大量感染新冠肺炎的民众死亡；美国毒品和枪支泛滥，恶性犯罪事件接连发生，人口贩卖和强迫劳动猖獗，移民被长期监禁，移民儿童被迫与父母分离。

中国坚持以人民为中心，促进人的全面发展和全体人民共同富裕，发展全过程人民民主，促进社会公平正义。新疆各族人民和中国其他地区人民一道，拥有平等地位和发展机会，共享改革发展成果，共享幸福安宁生活。在中国共产党领导下，中国全面建成小康社会，人民获得感、幸福感、安全感持续增强，这是最大的人权工程，最好的人权实践。

美国这个长期“人权侵犯者”和保护本国人权的“失败者”，却口口声声“关心”别国人权，其政治图谋一目了然，其策划的闹剧明眼人一眼就能看穿。我们奉劝美国做一个堂堂正正的大国，将资源和精力放在增进本国人民的福祉和人权上，而不是侵犯别国人民人权，搞这种不入流的政治把戏。这种闹剧不仅徒劳无功，而且会沦为世人笑柄。

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