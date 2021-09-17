人民网堪培拉9月17日电（记者 陈效卫）“海上生明月，天涯共此时。”一年一度的中国传统节日——中秋节即将到来，自9月17日起，由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、惠灵顿中国文化中心等机构联合承办，并获得中国驻新西兰大使馆支持的全球联动品牌活动“天涯共此时——中秋节”线上文化活动，将通过惠灵顿中国文化中心官方脸书、抖音、油管、微信公众号等自媒体社交平台，与新西兰广大网友在云端见面。据估计，整个云端中秋庆祝活动将推出至少24期微短视频，活动持续至10月6日止。

据悉，惠灵顿中国文化中心本年度中秋线上活动将围绕中国节气、中秋戏韵、寻味中秋、五洲同乐音乐会、名家名曲、国画里的中秋等关键词展开，主题涵盖到非遗、美食、民乐、国画等类型，以微短视频为主要载体，以互联网为传播平台，以数字化制作技术为助推力，着重讲述中国传统文化背后的中秋节庆习俗、人文理念与时代价值。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示：“在疫情冲击下，今年的中秋主题系列活动，已由去年的线上线下相结合方式，转变为全部都在云端举办，不知不觉中在改变和引导着国与国之间的文化交流形态与载体，有理由相信，拥有精准的受众定位与充足信息量且顺应互联网传播规律的优质文化项目，同样能够以其高超的制作水准与独特的文化内涵，达到共情、共享的传播效果，并借助互联网力量拓展至更大范围的受众群体。”据郭宗光介绍，惠灵顿中国文化中心近年来持续举办各种类型的中秋主题实体交流活动，并相继走进了校园、社区、文化场馆等，在新西兰诸多社群中逐渐根植下中秋节庆文化理念，使其对中国人的中秋习俗略知一二，并通过实体交流中的参与和体验，从中感悟到团圆、和谐的价值遵循。

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