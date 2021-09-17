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美墨边境移民潮涌 得州关闭6处口岸

2021年09月17日15:56 | 来源：新华网
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新华社休斯敦9月16日电（记者徐剑梅）美国中南部得克萨斯州州长阿伯特16日下令关闭该州位于美国和墨西哥边境的6处入境口岸，以应对边境非法移民危机。

阿伯特发表声明说，他已指示州政府和州国民警卫队增加执法人员和巡逻车辆，并关闭6处入境口岸，以阻止非法移民继续越境进入得州。这位共和党州长称，因非法移民过多，美国边境执法人员已“被混乱淹没”。他同时严厉抨击拜登政府无视边境安全。

综合美国媒体报道，在得州西南小城德尔里奥，当局划出一座名叫“德尔里奥国际桥”的部分桥下区域作为等待申请避难的非法移民临时营地。一周前，这座营地里只有数百名非法移民，但到16日，已激增至9000人左右，多数来自海地。市政官员预期未来数日内，还可能有大量非法移民越过美墨边境深仅及膝的河水涌向这座小城，美国边境执法部门表示将增派更多人手处理大量非法移民聚集问题。

美媒援引德尔里奥市政官员的话说，这处桥下临时营地几乎没有干净的水和食物，只有寥寥几个移动厕所，卫生条件恶劣。数千焦虑而紧张的非法移民拥挤在一起，天气炎热，环境肮脏，其状况已经构成人道主义危机。

今年以来，美国和墨西哥边境的非法移民潮持续不断，对拜登政府构成严峻挑战。据美媒报道，今年以来美墨边境被捕非法移民人数达到20多年来最高水平，仅8月就有超过20.8万人次的非法移民被捕，其中许多人是被遣返后再次越境。

(责编：刘叶婷、崔越)

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