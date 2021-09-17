人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国使团呼吁欧盟尊重印太地区各国不同发展模式

2021年09月17日15:56 | 来源：新华网
小字号

新华社布鲁塞尔9月16日电（记者任珂 李骥志）欧盟委员会16日发布印太地区合作战略文件。中方对此发表评论，呼吁欧盟尊重相关地区各国不同发展模式，坚持平等、包容、合作。

中国驻欧盟使团发言人当天答记者问时说，中方认为，各方关于上述地区的战略都应秉持开放包容、合作共赢的精神，这将有利于促进本地区和平、稳定与繁荣。突出意识形态，挑动地区局势，搞排他性的小圈子，与地区国家求和平、谋发展、促合作的意愿和时代潮流相悖，注定不会成功。

发言人说，欧方只有切实尊重本地区国家意愿和不同发展模式，真正坚持平等、包容、合作，才能为地区稳定与繁荣作出贡献。

据介绍，这份战略文件包含了欧盟加强与该地区进行战略接触的具体行动，包括完成与地区国家的贸易谈判、与相关国家达成伙伴和合作协议、达成旨在应对气候变化和环境退化的绿色联盟和伙伴合作协议、加强渔业管理、扩大数字化合作以及加强研究和创新合作等。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天表示，从地缘经济和政治角度来看，世界的重心正在向印太地区转移，欧盟希望加强与该地区全方位的联系。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部