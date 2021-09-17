新华社布鲁塞尔9月16日电（记者任珂 李骥志）欧盟委员会16日发布印太地区合作战略文件。中方对此发表评论，呼吁欧盟尊重相关地区各国不同发展模式，坚持平等、包容、合作。

中国驻欧盟使团发言人当天答记者问时说，中方认为，各方关于上述地区的战略都应秉持开放包容、合作共赢的精神，这将有利于促进本地区和平、稳定与繁荣。突出意识形态，挑动地区局势，搞排他性的小圈子，与地区国家求和平、谋发展、促合作的意愿和时代潮流相悖，注定不会成功。

发言人说，欧方只有切实尊重本地区国家意愿和不同发展模式，真正坚持平等、包容、合作，才能为地区稳定与繁荣作出贡献。

据介绍，这份战略文件包含了欧盟加强与该地区进行战略接触的具体行动，包括完成与地区国家的贸易谈判、与相关国家达成伙伴和合作协议、达成旨在应对气候变化和环境退化的绿色联盟和伙伴合作协议、加强渔业管理、扩大数字化合作以及加强研究和创新合作等。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天表示，从地缘经济和政治角度来看，世界的重心正在向印太地区转移，欧盟希望加强与该地区全方位的联系。

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