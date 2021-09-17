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新一批科兴疫苗在哥伦比亚分配使用

2021年09月17日15:55 | 来源：新华网
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新华社波哥大9月16日电（记者高春雨）哥伦比亚卫生和社会保障部16日向新华社记者介绍，新一批中国科兴新冠疫苗即日起在全国范围内分配。这批疫苗系该国通过“新冠肺炎疫苗实施计划”获得，13日运抵首都波哥大。

波哥大黄金广场购物中心疫苗接种点负责人塞尔帕16日接受新华社记者采访时表示：“大家都知道科兴疫苗有效，能大幅降低新冠致死风险。”塞尔帕说，由于此前疫苗供应紧张，这一接种点连日来已暂停为民众接种第二剂疫苗，这批疫苗很大程度上缓解了这一状况。

“能幸运地接种疫苗，慢慢我们就能看到（新冠）病毒带来的死亡和重症人数会越来越少。”波哥大市民加列戈在黄金广场购物中心疫苗接种点告诉记者，“我一听说疫苗到了，赶紧就来接种第二针。”

哥卫生和社会保障部部长鲁伊斯同日晚宣布，10月1日起，完成全部接种剂次的70岁以上老人可接种加强针。

哥伦比亚今年2月17日启动新冠疫苗接种计划。根据这一计划，疫苗年底前将覆盖70%人口。截至本月15日零时，哥伦比亚已为民众接种超过3783万剂疫苗。

(责编：刘叶婷、崔越)

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