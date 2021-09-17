《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2021）》发布会举行。人民网 高歌摄

人民网北京9月17日电 （高歌）9月17日，由全国日本经济学会、中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社共同主持的《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2021）》发布会以线上线下相结合的方式举行。

全国日本经济学会常务副会长、《日本经济蓝皮书》主编张季风表示，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，对日本经济造成沉重打击。日本政府积极应对疫情，取得一定效果，也存在一些失误和问题。总体来看，2020年，日本经济严重萎缩，各季度经济增长率大起大落，个人消费持续疲软，企业设备投资大幅收缩，出口和进口双双负增长，失业率上升，劳动者收入下降。但同时，日本也在经济短期强势恢复、推进自贸区战略等方面出现一些亮点，呈现明暗相间的局面。

张季风表示，展望日本经济走势，从短期来看，尽管还存在一定不确定性，但未来一两年内，随着新冠肺炎疫情的影响慢慢趋于缓和，日本经济将呈现逐渐复苏的趋势；从中长期来看，外部经济环境趋于改善，日本国内也在做出适应性调整，但是，日本经济和社会的深层次结构性问题难以解决，机遇与挑战并存。加强中日经贸合作对日本促进经济复苏具有特殊意义，对中国经济高质量发展也具有重要意义。

商务部亚洲司原司长、全国日本经济学会副会长吕克俭表示，2020年是中日两国共克时艰、推动两国关系持续改善和发展的重要一年，也是中国全面建成小康社会的关键之年。在中日双方共同抗疫、两国人民守望相助的基础上，两国领导人为双边关系的下一步发展做出了规划、明确了方向。随着中日关系持续改善，两国多领域交流与务实合作不断深化，经贸合作克服疫情影响保持稳定发展的势头，中日关系进入稳步发展轨道，但依然面临内外诸多不确定的复杂环境和敏感因素。

吕克俭表示，展望2021年，世界经济复苏的曙光初现，但仍面临诸多风险与挑战。2021年是中国实施“十四五”规划的开局之年，也是日本举办东京奥运会、走出疫情阴霾的经济复苏之年，两国关系将持续向好、稳步前行。中国将继续实行高水平对外开放，深化多双边经贸合作。两国经贸合作面临新的发展机遇，中日应落实好双方达成的五点重要共识和六项具体成果，维护全球供应链、产业链稳定，继续深化全方位、宽领域的互惠合作与交流，推动中日关系行稳致远，实现高水平互利共赢。

蓝皮书以“新冠肺炎疫情下的日本经济与中日经贸关系”为专题，主要设“总报告”“分报告”“中日经贸关系篇”“地区产业链构筑与区域合作篇”“热点追踪”五个栏目，对新冠肺炎疫情下的日本经济、中日经贸合作的状况与面临的问题、未来走势进行了全方位分析。蓝皮书着重对后疫情时代的日本经济和中日经贸关系进行预测分析，认为未来日本经济与中日经贸合作机遇与挑战并存，随着疫情的缓解，向好因素增强，前景比较乐观。

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